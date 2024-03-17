Украина впервые в истории вышла на чемпионат Европы по киберспортивному футболу

В период с 16-го по 17-е марта проходили матчи отборочного раунда к чемпионату Европы по электронному футболу. Речь идет о квалификации на UEFA EEURO 2024 по дисциплине EA FC 24.

Украину на турнире представлял Андрей "CIG_ST92_UA" Шакалов. Наш киберспортсмен выиграл свою группу G, набрав 18 очков из 21 возможных. Примечательно, что лишь первое место давало слот на Евро.

В группе с украинцем также выступали представители Финляндии, Северной Ирландии, Бельгии, Швеции, Уэльса, Косова и Фарерских островов.

Каждая встреча проходила в формате из двух поединков. В случае зафиксированной ничьей - киберспортсмены решали судьбу матча до "золотого гола". В итоге все голы суммировались.

Таким образом, Украина впервые в своей истории добыла путевку на Евро по электронному футболу.

Что касается самого чемпионата Европы (UEFA EEURO 2024), то он пройдет в Германии. Немцы получили слот на турнире в качестве хозяина. В свою очередь на ЧЕ также сыграют семь представителей других стран.

Результаты первого игрового дня

Результаты второго игрового дня

Матчи Шакалова в 1-й игровой день квалификации

Матчи Шакалова во 2-й игровой день квалификации