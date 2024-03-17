  1. UA-Футбол ⚽
  2. Киберспорт
  3. FIFA
  4. Украина впервые в истории вышла на чемпионат Европы по киберспортивному футболу
В тренде
FIFA
FIFA

FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Украина впервые в истории вышла на чемпионат Европы по киберспортивному футболу

FIFA
Обновлено

Андрей Шакалов добыл путевку на UEFA EEURO 2024

Украина впервые в истории вышла на чемпионат Европы по киберспортивному футболу

uaef.ua

Новина українською

В период с 16-го по 17-е марта проходили матчи отборочного раунда к чемпионату Европы по электронному футболу. Речь идет о квалификации на UEFA EEURO 2024 по дисциплине EA FC 24.

Украину на турнире представлял Андрей "CIG_ST92_UA" Шакалов. Наш киберспортсмен выиграл свою группу G, набрав 18 очков из 21 возможных. Примечательно, что лишь первое место давало слот на Евро.

В группе с украинцем также выступали представители Финляндии, Северной Ирландии, Бельгии, Швеции, Уэльса, Косова и Фарерских островов.

Каждая встреча проходила в формате из двух поединков. В случае зафиксированной ничьей - киберспортсмены решали судьбу матча до "золотого гола". В итоге все голы суммировались.

Таким образом, Украина впервые в своей истории добыла путевку на Евро по электронному футболу.

Что касается самого чемпионата Европы (UEFA EEURO 2024), то он пройдет в Германии. Немцы получили слот на турнире в качестве хозяина. В свою очередь на ЧЕ также сыграют семь представителей других стран.

Результаты первого игрового дня

Украина впервые в истории вышла на чемпионат Европы по киберспортивному футболу - изображение 1

Результаты второго игрового дня

Украина впервые в истории вышла на чемпионат Европы по киберспортивному футболу - изображение 2

Матчи Шакалова в 1-й игровой день квалификации

Матчи Шакалова во 2-й игровой день квалификации

По теме
yellow-arrow
Экс-вингер Шахтера попал в символическую сборную недели от EA Sports
yellow-arrow
С Месси в атаке. Названа сборная EA SPORTS за 2023 год
yellow-arrow
Довбик получил улучшенную карточку и попал в команду недели в EA FC 24
киберспорт
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости