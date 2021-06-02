На ринг выходят IT-тяжеловесы: в Киеве пройдет батл о том, кто такие DevOps и за что они отвечают

Проект IT Ring, который организовывает компания Parimatch Tech, продолжается второй серией экспертных поединков. Речь на нем пойдет о DevOps: спикеры сойдутся на ринге, чтобы определить функции этих специалистов, поспорят о том, каким должно быть их взаимодействие с программистами, а также разберутся в технических деталях.

"DevOps сейчас на „хайпе“. Постоянно появляются и умирают инструменты, придумываются и совершенствуются практики, компании открывают новые позиции и изменяют свою структуру под DevOps. Но при этом нет однозначного понимания того, что же это такое. Мы запустим дискуссию, где попробуем разобраться в самом понятии DevOps, чего от него ожидать и что нужно людям, решившим связать с ним свою карьеру. Ну и конечно же похоливарим про инструменты и подходы — какой же баттл без этого", — Сергей Калинец, System Architect в Parimatch Tech.

В поединке сойдутся:

Сергей Калинец , Parimatch Tech, и Александр Милушев , HealthJoy, "Кто такие эти ваши DevOps? Люди или инструменты?"

, Parimatch Tech, и , HealthJoy, "Кто такие эти ваши DevOps? Люди или инструменты?" Денис Лемешко , Parimatch Tech, и Константин Вышинский , участник ISAC (International Software Architecture Club), "Идеальный архитектор — DevOps или разработчик?"

, Parimatch Tech, и , участник ISAC (International Software Architecture Club), "Идеальный архитектор — DevOps или разработчик?" Денис Васильев, GlobalLogic, и Владимир Цап, SHALB, "Если у вас Jenkins — у вас некачественный devOps: Jenkins vs GitOps"

"Первый IT Ring собрал больше 700 участников — офлайн и онлайн — а также получил много положительных отзывов от экспертного сообщества. Формат позволяет нам объединить яркое шоу и полезные мнения — и сделать это максимально эффективно и интересно.

Во второй серии мы хотим продолжить традицию динамичных экспертных споров на ринге. И затронем тему, которая, уверена, интересует многих разработчиков и инженеров", — отмечает Надежда Семененко, ивент-продюсер Parimatch Tech.

Старт батла — в 17:00 9 июня. Ивент можно будет посетить физически в PMHUB или посмотреть онлайн-трансляцию на YouTube. Купить билет на офлайн-событие или зарегистрироваться на виртуальный просмотр можно по ссылке. Все собранные средства будут перечислены в благотворительный фонд Parimatch Foundation на открытие новых спортивных групп для детей с особыми потребностями.