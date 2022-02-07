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Лучшие украинские игры #2

Новина українською

Вторая часть топа украинских игр. Серия игр Метро, берущая свое начало из книг Дмитрия Глуховского. Лучшая мультиплеерная стрелялка - Warface, созданная украинцами из студии Crytek. И не обошли мы стороной, еще одну игру – Survarium, вместившую в себе атмосферу Сталкера и онлайн шутера. Родоначальники украинского геймдева – Action Forms, и их сурвайвл хоррор – Анабиоз: Сон Разума.

00:00 Приветствую тебя, дорогой зритель
00:30 Metro
02:50 Warface
04:26 Survarium
06:48 Анабиоз: Сон разума

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