Лучшие украинские игры #2

Вторая часть топа украинских игр. Серия игр Метро, берущая свое начало из книг Дмитрия Глуховского. Лучшая мультиплеерная стрелялка - Warface, созданная украинцами из студии Crytek. И не обошли мы стороной, еще одну игру – Survarium, вместившую в себе атмосферу Сталкера и онлайн шутера. Родоначальники украинского геймдева – Action Forms, и их сурвайвл хоррор – Анабиоз: Сон Разума.

00:00 Приветствую тебя, дорогой зритель

00:30 Metro

02:50 Warface

04:26 Survarium

06:48 Анабиоз: Сон разума