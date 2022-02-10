Ты должен скачать это на смартфон! Какие есть футбольные игры на Андроид и IOS

Футбол – это не только ПК или консоль. Бородатые Игры подобрали для тебя лучшие футбольные бесплатные игры, в которые захочется поиграть дома, на улице, в метро, школе или (упс) в туалете. Зашнуровывай бутсы, подтяни гетры и настрой wi-fi, ведь мы подскажем, какие футбольные игры стоит скачать на свой Android или IOS.