Здесь Салах, Мане и лучший бомбардир ЛЧ. Что нужно знать о будущем Кубке Африки

Кубок Африканских Наций. Турнир, который ненавидят наставники европейских клубов. Турнир, который может порадовать зрителей интересными матчами и неожиданными результатами. Турнир, который стартует уже девятого января и который не мог пройти мимо нас. UA-Футбол подготовил специальный материал, в котором рассказывает о главных вещах, связанных с будущим турниром.

Дата проведения

Кубок Африканских наций продлится порядка одного месяца. Начало - девятого января. Финальная игра состоится через 28 дней, то есть - шестого февраля. Детальный календарь:

Групповой этап - 9-20 января 2022-го года

1/8 финала - 23-26 января 2022-го года

1/4 финала - 29-30 января 2022-го года

1/2 финала - 2-3 февраля 2022-го года

Финал/Матч за третье место - 6 февраля 2022-го года

Формат турнира

Выше мы дали небольшую подсказку, но проговорим еще раз, чтобы было понятнее. КАН-2021 пройдет по традиционной схеме в два этапа, идентичной Евро. Вначале будет проведен групповой этап. 24 сборные, удачно прошедшие раунд квалификации, были поделены на шесть групп. О них ниже.

После того как команды отыграют три тура, начнется раунд плей-офф. Тут также без сенсаций - четыре этапа на выбывание (1/8 финала, четвертьфинал, полуфинал и финал). В плей-офф сыграют первые две команды каждой группы, а также четыре лучших третьих места. Что будет в случае равенства балов? Отвечаем и на это - будут считаться дополнительные показатели:

Очки в очных матчах Разница голов в очных матчах Забитые голы в личных встречах между командами с равным счетом Разница мячей во всех групповых матчах Забитые голы во всех групповых матчах

Кто играет

Шесть групп. Предлагаем ознакомиться с каждой и с каждым.

Группа А

# Команда И В Н П М РМ О 1 Камерун 0 0 0 0 0-0 0 0 2 Кабо-Верде 0 0 0 0 00-0 0 0 3 Буркина-Фасо 0 0 0 0 0-0 0 0 4 Эфиопия 0 0 0 0 0-0 0 0

Группа B

# Команда И В Н П М РМ О 1 Сенегал 0 0 0 0 0-0 0 0 2 Гвинея 0 0 0 0 00-0 0 0 3 Малави 0 0 0 0 0-0 0 0 4 Зимбабве 0 0 0 0 0-0 0 0

Группа С

# Команда И В Н П М РМ О 1 Гана 0 0 0 0 0-0 0 0 2 Габон 0 0 0 0 00-0 0 0 3 Марокко 0 0 0 0 0-0 0 0 4 Коморы 0 0 0 0 0-0 0 0

Группа D

# Команда И В Н П М РМ О 1 Египет 0 0 0 0 0-0 0 0 2 Нигерия 0 0 0 0 00-0 0 0 3 Судан 0 0 0 0 0-0 0 0 4 Гвинея-Бисау 0 0 0 0 0-0 0 0

Группа E

# Команда И В Н П М РМ О 1 Алжир 0 0 0 0 0-0 0 0 2 Кот-д'Ивуар 0 0 0 0 00-0 0 0 3 Экваториальная Гвинея 0 0 0 0 0-0 0 0 4 Сьерра-Леоне 0 0 0 0 0-0 0 0

Группа F

# Команда И В Н П М РМ О 1 Мали 0 0 0 0 0-0 0 0 2 Тунис 0 0 0 0 00-0 0 0 3 Мавритания 0 0 0 0 0-0 0 0 4 Гамбия 0 0 0 0 0-0 0 0

Игроки

Сборные - это здорово, но конкретные фамилии только придают крутости турниру. Мы решили не создавать субъективный топ, а просто самых дорогих африканцев по версии Transfermarkt.

Мохамед Салах, "Ливерпуль", Египет - 100 миллионов евро Садио Мане, "Ливерпуль", Сенегал - 80 миллионов евро Ашраф Хакими, "ПСЖ", Марокко - 70 миллионов евро Уилфред Ндиди, "Лестер", Нигерия - 60 миллионов евро Франк Кесси, "Милан", Кот-д'Ивуар - 48 миллионов евро Калиду Кулибали, "Наполи", Сенегал - 45 миллионов евро Эдмонд Тапсоба, "Байер", Буркина-Фасо - 40 миллионов евро Уилфред Заха, "Кристал Пэлас", Кот-д'Ивуар - 40 миллионов евро Томас Парти, "Арсенал", Гана - 40 миллионов евро Юсеф Эн-Несери, "Севилья", Марокко - 40 миллионов евро

Отдельно отметим, что в список не попал лучший бомбардир нынешней ЛЧ Себастьян Аллер ("Аякс", Кот-д'Ивуар) и один из лучших киперов мира Эдуар Менди ("Челси", Сенегал).

Место проведение

Тут целая история. Первоначально турнир должен был пройти в Кот-д'Ивуаре, однако все в итоге переменилось. Камерун должен был принять КАН в 2019-м, однако сделать этого не сумел, из-за чего им поручили провести соревнование в 2021-м. Кот-д'Ивуар же примет КАН в 2023-м.

Также интересно, что были изменены сроки проведения турнира. Вначале КАН должен был быть проведен летом, однако его перенесли на январь и февраль 2021-го из-за неблагоприятных климатических условий. После этого вмешался коронавирус, вынудивший перенести кубок на зиму 2022-го. Названия оставили неизмененным - Кубок Африканских Наций 2021.

Последний турнир

Кубок Африканских Наций обычно проводится раз в два года. Летом 2019-го победителем соревнования стал Алжир, минимально обыгравший в финале сборную Сенегала. Нигерия забрала бронзовый комплект медалей, Тунис стал четвертым.

Где смотреть

Пока нет официальной информации, что в Украине будут транслировать Кубок Африканских Наций 2021. Но не унывайте - за событиями турнира вы всегда сможете следить на UА-Футбол. В том числе, и за текстовыми трансляциями матчей.