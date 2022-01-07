Кубок Африки - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Здесь Салах, Мане и лучший бомбардир ЛЧ. Что нужно знать о будущем Кубке Африки
Кратко обо всем
Getty Images / Global Images Ukraine
Кубок Африканских Наций. Турнир, который ненавидят наставники европейских клубов. Турнир, который может порадовать зрителей интересными матчами и неожиданными результатами. Турнир, который стартует уже девятого января и который не мог пройти мимо нас. UA-Футбол подготовил специальный материал, в котором рассказывает о главных вещах, связанных с будущим турниром.
Дата проведения
Кубок Африканских наций продлится порядка одного месяца. Начало - девятого января. Финальная игра состоится через 28 дней, то есть - шестого февраля. Детальный календарь:
- Групповой этап - 9-20 января 2022-го года
- 1/8 финала - 23-26 января 2022-го года
- 1/4 финала - 29-30 января 2022-го года
- 1/2 финала - 2-3 февраля 2022-го года
- Финал/Матч за третье место - 6 февраля 2022-го года
Формат турнира
Выше мы дали небольшую подсказку, но проговорим еще раз, чтобы было понятнее. КАН-2021 пройдет по традиционной схеме в два этапа, идентичной Евро. Вначале будет проведен групповой этап. 24 сборные, удачно прошедшие раунд квалификации, были поделены на шесть групп. О них ниже.
После того как команды отыграют три тура, начнется раунд плей-офф. Тут также без сенсаций - четыре этапа на выбывание (1/8 финала, четвертьфинал, полуфинал и финал). В плей-офф сыграют первые две команды каждой группы, а также четыре лучших третьих места. Что будет в случае равенства балов? Отвечаем и на это - будут считаться дополнительные показатели:
- Очки в очных матчах
- Разница голов в очных матчах
- Забитые голы в личных встречах между командами с равным счетом
- Разница мячей во всех групповых матчах
- Забитые голы во всех групповых матчах
Кто играет
Шесть групп. Предлагаем ознакомиться с каждой и с каждым.
Группа А
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Камерун
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0
|2
|Кабо-Верде
|0
|0
|0
|0
|00-0
|0
|0
|3
|Буркина-Фасо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0
|4
|Эфиопия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0
Группа B
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Сенегал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0
|2
|Гвинея
|0
|0
|0
|0
|00-0
|0
|0
|3
|Малави
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0
|4
|Зимбабве
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0
Группа С
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Гана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0
|2
|Габон
|0
|0
|0
|0
|00-0
|0
|0
|3
|Марокко
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0
|4
|Коморы
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0
Группа D
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Египет
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0
|2
|Нигерия
|0
|0
|0
|0
|00-0
|0
|0
|3
|Судан
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0
|4
|Гвинея-Бисау
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0
Группа E
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Алжир
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0
|2
|Кот-д'Ивуар
|0
|0
|0
|0
|00-0
|0
|0
|3
|Экваториальная Гвинея
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0
|4
|Сьерра-Леоне
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0
Группа F
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Мали
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0
|2
|Тунис
|0
|0
|0
|0
|00-0
|0
|0
|3
|Мавритания
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0
|4
|Гамбия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0
Игроки
Сборные - это здорово, но конкретные фамилии только придают крутости турниру. Мы решили не создавать субъективный топ, а просто самых дорогих африканцев по версии Transfermarkt.
- Мохамед Салах, "Ливерпуль", Египет - 100 миллионов евро
- Садио Мане, "Ливерпуль", Сенегал - 80 миллионов евро
- Ашраф Хакими, "ПСЖ", Марокко - 70 миллионов евро
- Уилфред Ндиди, "Лестер", Нигерия - 60 миллионов евро
- Франк Кесси, "Милан", Кот-д'Ивуар - 48 миллионов евро
- Калиду Кулибали, "Наполи", Сенегал - 45 миллионов евро
- Эдмонд Тапсоба, "Байер", Буркина-Фасо - 40 миллионов евро
- Уилфред Заха, "Кристал Пэлас", Кот-д'Ивуар - 40 миллионов евро
- Томас Парти, "Арсенал", Гана - 40 миллионов евро
- Юсеф Эн-Несери, "Севилья", Марокко - 40 миллионов евро
Отдельно отметим, что в список не попал лучший бомбардир нынешней ЛЧ Себастьян Аллер ("Аякс", Кот-д'Ивуар) и один из лучших киперов мира Эдуар Менди ("Челси", Сенегал).
Место проведение
Тут целая история. Первоначально турнир должен был пройти в Кот-д'Ивуаре, однако все в итоге переменилось. Камерун должен был принять КАН в 2019-м, однако сделать этого не сумел, из-за чего им поручили провести соревнование в 2021-м. Кот-д'Ивуар же примет КАН в 2023-м.
Также интересно, что были изменены сроки проведения турнира. Вначале КАН должен был быть проведен летом, однако его перенесли на январь и февраль 2021-го из-за неблагоприятных климатических условий. После этого вмешался коронавирус, вынудивший перенести кубок на зиму 2022-го. Названия оставили неизмененным - Кубок Африканских Наций 2021.
Последний турнир
Кубок Африканских Наций обычно проводится раз в два года. Летом 2019-го победителем соревнования стал Алжир, минимально обыгравший в финале сборную Сенегала. Нигерия забрала бронзовый комплект медалей, Тунис стал четвертым.
Где смотреть
Пока нет официальной информации, что в Украине будут транслировать Кубок Африканских Наций 2021. Но не унывайте - за событиями турнира вы всегда сможете следить на UА-Футбол. В том числе, и за текстовыми трансляциями матчей.
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