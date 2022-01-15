После финального свистка матча Габон – Гана на КАН произошла потасовка между командами - ВИДЕО

Кубок африканских наций приобретает все новые и новые краски. После одного из матчей второго тура между Габоном и Ганой команды решили выяснить отношения на кулаках.

Нападающий гонцов Бенджамин Тетте был наиболее агрессивным и за то, что повалил ударом своего соперника Аарона Бупендзу на газон получил красную карточку. Пока неизвестен срок его дисквалификации. Кстати, на поле во вчерашнем матче он вышел всего на две минуты.

Интересно, что арбитр показал красный свет перед игроком уже после просмотра VAR. Нападающий успел зайти в раздевалку, однако все-таки получил свое наказание.

Также желтую карточку в свой пассив записал партнер Тетте по команде Джозеф Пейнтсил. Он также по ходу поединка появился со скамьи для запасных.

Тетте пропустит финальный поединок Ганы в группе против аутсайдера квартета Коморских островов. Его команде нужно только побеждать, чтобы иметь шанс выйти в плей-офф КАН.