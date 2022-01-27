У истоков КАНа: турнир из двух матчей, голевой покер в финале и трофей в английском стиле

На проходящем в Камеруне Кубке африканских наций началась пора решающих матчей. Турнир, проводимый ныне уже в 33 раз, в этом году отметит свое 65-летие. В канун грядущего юбилея мы решили вспомнить о дебютном розыгрыше Кубка Африки, вместившем в себя немало интересных событий.

В июне 1956 года в Лиссабоне проходил III Конгресс ФИФА. В его кулуарах представители четырех африканских стран, входивших тогда в Международную федерацию – Египет, Судан, Эфиопия и ЮАР, обсудили идею создания континентальной ассоциации, курирующей дела футбола в Африке, и проведения континентального чемпионата. Тогдашний президент ФИФА Артур Дрюри одобрил эту инициативу, и уже на февраль следующего года было запланировано проведение дебютного турнира.

Изначально первый розыгрыш Кубка Африки собирались провести в Египте. Президент Египетской футбольной ассоциации и по совместительству член Исполкома ФИФА Абдель Азиз Абдалла Салем уже даже заказал и оплатил из собственных средств трофей для будущего победителя соревнований. Оригинальная серебряная чаша по форме очень напоминала ту, что вручалась триумфаторам Кубка Английской лиги. Но в октябре 1956 года вспыхнул Суэцкий кризис (Синайская война), и Египту стало не до футбола. Достаточно сказать, что стадионы самых популярных клубов страны "Аль-Ахли" и "Замалека" на время превратились в полевые госпитали. В результате, права на проведение турнира были переданы Судану. В столице этой страны Хартуме накануне был сдан в эксплуатацию новый Муниципальный стадион вместимостью 30.000 мест, которому и предстояло стать ареной поединков дебютного Кубка Африки.

За два дня до старта турнира, 8 февраля 1957-го, в хартумском "Гранд-отеле" состоялось первое учредительное собрание Конфедерации африканского футбола (CAF), президентом которой прогнозируемо был избран египтянин Абдель Азиз Абдалла Салем. Одним из основных вопросов, стоявших на повестке дня новой организации, было утверждение регламента предстоящего континентального турнира, который с подачи президента суданской федерации Абдель Халима Мохамеда назвали Кубком африканских наций. Поскольку в соревнованиях должны были участвовать всего четыре сборные из стран-основателей CAF, была выбрана самая простая сетка – два полуфинала и финал. По жребию в матче-открытии турнира Судану предстояло сыграть с Египтом, а на следующий день Эфиопия должна была встретиться с ЮАР.

И тут возникла проблема, быстро переросшая в большой скандал. Когда главы всех четырех федераций представляли заявки своих национальных сборных, южноафриканец Уильям Фил обнародовал списки сразу двух команд: одну, составленную из белых игроков, другую – из цветных. Дело в том, что политика апартеида, проводившаяся тогда правительством ЮАР, касалась абсолютно всех сфер жизни, в том числе и спорта. В стране параллельно действовали два футбольных органа: футбольная ассоциация Южной Африки (FASA), состоявшая только из белых, и Южноафриканская федерация футбола (SASF), объединявшая представителей черных, цветных и индийских команд. Но при этом ФИФА признавала легитимной лишь FASA, возглавляемую Филом. А потому босс "правильной" южноафриканской федерации, презентовав сразу две сборные, настоятельно рекомендовал коллегам сделать выбор в пользу белой команды. Однако представителей остальных стран такой вариант не устроил: они высказались за участие в турнире единой сборной, представляющей все расы Южной Африки. Уильям Фил отверг подобную идею, утверждая, что формирование смешанной команды противоречит законам его страны. И тогда правление CAF без колебаний приняло решение об исключении ЮАР из первого турнира, а также о приостановке ее членства в Конфедерации африканского футбола.

После дисквалификации Южной Африки Эфиопия автоматически обеспечила себе место в финале. Правда, представители Судана предлагали провести повторную жеребьевку, чтобы сыграть по круговой системе. Но глава эфиопской федерации Иднекачью Тессема заблокировал это предложение, как противоречившее правилам ФИФА, которые запрещали повторную жеребьевку, если какая-либо команда отказывается от участия в турнире или исключается из него. В результате, первый розыгрыш Кубка африканских наций состоял всего из двух игр – одного полуфинала и финала, что сделало его самым коротким континентальным турниром в истории.

В матче-открытии потребовалась 21 минута, чтобы состоялся первый гол на турнире: Раафат Атейя реализовал пенальти и вывел Египет – тогда, несомненно, лучшую команду Африки – вперед. В начале второго тайма хозяева усилиями Ахмеда Аль-Башира сравняли счет, приведя в восторг 30 тысяч зрителей (включая все суданское руководство), под завязку заполнивших Муниципальный стадион Хартума. Но преимущество "фараонов" было неоспоримым, и за 20 минут до конца поединка их лучший форвард Мохамед Диаб Аль-Аттар, больше известный как Ад-Диба, забил победный мяч – 2:1. А в финале, состоявшемся 15 февраля, египтяне не оставили камня на камне от обороны Эфиопии – 4:0. Причем, все четыре мяча записал на свой счет Ад-Диба, установив рекорд для решающих матчей КАН, который держится до сих пор и вряд ли будет побит в обозримом будущем.

После финального свистка "английский" трофей Абдель Азиза Салема первым поднял над головой египетский капитан Ханафи Бастан.

Спустя два дня, чтобы удовлетворить спрос помешавшейся на футболе суданской публики и покрыть финансовые потери, понесенные из-за неучастия ЮАР, там же, в Хартуме, состоялся послетурнирный товарищеский матч между чемпионом-Египтом и хозяином-Суданом. "Фараоны" вновь одержали минимальную победу – 4:3. И вновь не ушел с поля без голов неутомимый Ад-Диба, на этот раз отметившийся дублем.

Рассказ о первом Кубке африканских наций будет неполным без упоминания об одном любопытном и малоизвестном факте. Через три месяца после окончания турнира триумфаторы КАН египтяне еще раз заставили о себе говорить. В мае 1957-го "фараоны" посетили Италию, проведя товарищеский матч со второй сборной этой страны. Поединок, проходивший в Пескаре, завершился сенсационной победой чемпионов Африки – 2:1. Впрочем, это уже совсем другая история.

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