Яркий ассист, яркий гол, яркое празднование. Как Намибия победила Тунис. Видео

Во вторник Намибия впервые в своей истории выиграла матч Кубка африканских наций , переиграв Тунис.

Намибия играет в одной из самых красивых форм на турнире, и единственный гол во вчерашнем матче тоже получился довольно-таки эффектным. Музеу с фланга закрутил мяч в штрафную, а Готто пробил в одно касание.

Свой второй матч на турнире Намибия сыграет 21 января против своего географического соседа, сборной ЮАР.