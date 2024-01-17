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Яркий ассист, яркий гол, яркое празднование. Как Намибия победила Тунис. Видео

Кубок Африки

Первая победа в истории

Яркий ассист, яркий гол, яркое празднование. Как Намибия победила Тунис. Видео

Фото: twitter.com/CAF_Online/Автор - невідомий

Новина українською

Во вторник Намибия впервые в своей истории выиграла матч Кубка африканских наций, переиграв Тунис.

Намибия играет в одной из самых красивых форм на турнире, и единственный гол во вчерашнем матче тоже получился довольно-таки эффектным. Музеу с фланга закрутил мяч в штрафную, а Готто пробил в одно касание.

Свой второй матч на турнире Намибия сыграет 21 января против своего географического соседа, сборной ЮАР.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Борис Сорокин
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