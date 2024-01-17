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Яркий ассист, яркий гол, яркое празднование. Как Намибия победила Тунис. Видео
Первая победа в истории
Фото: twitter.com/CAF_Online/Автор - невідомий
Во вторник Намибия
Намибия играет в одной из самых красивых форм на турнире, и единственный гол во вчерашнем матче тоже получился довольно-таки эффектным. Музеу с фланга закрутил мяч в штрафную, а Готто пробил в одно касание.
Passing with precision ????— CAF (@CAF_Online) January 16, 2024
Muzeu Betuel's intelligence earned him the #AssistOfTheDay ????????#TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/3REru2cCEX
Свой второй матч на турнире Намибия сыграет 21 января против своего географического соседа, сборной ЮАР.
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