Яркий ассист, яркий гол, яркое празднование. Как Намибия победила Тунис. Видео

Во вторник Намибия впервые в своей истории выиграла матч Кубка африканских наций , переиграв Тунис.

Намибия играет в одной из самых красивых форм на турнире, и единственный гол во вчерашнем матче тоже получился довольно-таки эффектным. Музеу с фланга закрутил мяч в штрафную, а Готто пробил в одно касание.

Passing with precision ????



Muzeu Betuel's intelligence earned him the #AssistOfTheDay ????????#TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/3REru2cCEX