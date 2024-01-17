Воспоминания о трагической авиакатастрофе сборной Замбии: от гибели до возрождения замбийского футбола

"Дух команды 1993 года всегда будет вместе с Замбией".

Калуша Бвалья, бывший капитан сборной Замбии по футболу, вспоминает день, который навсегда изменил его жизнь.

27 апреля 1993 года военный самолет, который имел на своем борту 18 членов его команды, главного тренера и членов экипажа, вез коллектив на отборочный матч Чемпионата Мира против Сенегала. В итоге он разбился вскоре после дозаправки в Габоне. Все 30 человек на борту погибли.

Бвалья тоже должен был бы быть на том самолете, если бы в то время он не играл за "ПСВ" из Эйндховена. То, что он находился в Нидерландах, означало, что он должен был самостоятельно добраться на матч из Европы. Это, в конце концов, спасло его жизнь. Хотя это не спасло его от сокрушительного и невероятно болезненного горя.

"Я не мог себе представить, что всей команды, с которой я много раз играл, больше нет", — рассказывает Бвалья в интервью The Athletic. "Это не укладывалось мне в голове".

Ужасные события того дня почти 31-летней давности могли положить конец всему замбийскому футболу. Зато в следующем году уже новая сборная под капитанством Бвальи была в шаге от попадания на Чемпионат Мира 1994 года, а также дошла до финала Кубка Африканских Наций.

Вопреки всем прогнозам, никому не известная сборная Замбии выступила еще лучше и победила в финале Кубка Африканских Наций 2012 года в Либревиле — городке в Габоне, где тот самый самолет, который перевозил сборную в 1993 году, разбился через несколько минут после взлета. Трагическая история сделала полноценный круг.

Сейчас, когда команда, известная под прозвищем "медные шары", готовится к своей первой игре на Кубке Африканских Наций с 2015 года, мы вспомним обстоятельства той авиакатастрофы и наследие тех трагических событий для всей Замбии.

Сейчас об этом немного забыли, учитывая трагический конец, но сборная Замбии 1993 года была широко известна как одна из лучших команд, когда-либо существовавших в этой стране.

Они лелеяли большие надежды на то, что могут впервые в своей истории выйти на Чемпионат Мира, а также поднять над своими головами Кубок Африканский Наций. Всего за 2 дня до авиакатастрофы команда отправилась на Маврикий на отборочный матч к Кубку Африки, где разгромила хозяев со счетом 3:0, а Келвин Мутале, талантливый молодой нападающий, оформил хет-трик.

Бвалья пропустил этот матч, но планировал присоединиться к команде на следующую игру, ведь это была важная встреча в рамках отбора к Чемпионату Мира против Сенегала в Дакаре, столице этой страны.

Этот матч так и не состоялся.

Команда села на борт двухмоторного военного самолета De Hacilland Canada DCH-5D Buffalo, и план заключался в том, чтобы долететь до Сенегала, что на западе Африки, при этом сделав остановки в Конго, Габоне и Кот-д'Ивуаре.

После второй остановки для дозаправки в Либревиле, столице Габона, самолет вылетел из международного аэропорта Леон-Мба. Через две минуты он разбился всего в 2 километрах от побережья, в результате чего погибли все 5 членов экипажа и 25 пассажиров. Согласно отчету об аварии, который был опубликован в 2003 году, загорелся правый двигатель, но пилот ошибся и выключил еще работающий левый двигатель, поэтому самолет упал в Атлантический океан.

Габон привлек собственную армию к поискам тел погибших, но из 30 тел удалось найти только 24 и только 13 из них удалось идентифицировать. Эту непростую задачу поручили Патрику Кангва, вице-председателю технического комитета Футбольной Ассоциации Замбии.

Габонские солдаты ищут тела погибших в 1993 году

После трагедии президент Замбии Фредерик Чилуба, который на тот момент находился с государственным визитом в Уганде, когда узнал об этом, объявил недельный национальный траур и организовал официальное захоронение футболистов. Они были похоронены на кладбище "Героев Акре", неподалеку от стадиона Независимости в столице страны, Лусаке. Только в мае 2002 года, после длительного судебного процесса, семьям погибших была присуждена компенсация в размере 4 миллионов американских долларов.

Бвалья был одним из четырех игроков сборной, которые играли за клубы в Европе. Среди таких также были Чарли Мусонда, Джонсон Бвалья (не родственник) и Беннетт Мулванда Симфукве — все они самостоятельно добирались на матч против Сенегала. Он был на утренней пробежке на тренировочной базе "ПСВ" в Эйндховене, когда ему позвонил представитель Федерации Футболе Замбии.

"Он сказал мне: 'Тебе придется отложить завтрашний вылет'. Я спросил: 'Почему?'. Он ответил: 'Потому что произошел несчастный случай'. Он сказал, что по его мнению, есть жертвы".

Затем Бвалья вспоминает, как включил новости и увидел репортаж ВВС, в котором говорилось о том, что все его товарищи по команде, которые летели в Сенегал, погибли в авиакатастрофе, и что выжить никому не удалось.

"В тот момент, когда ты пытаешься это осознать", — сказал он. "Ты просто думаешь, что это, наверное, ошибка. В первый день многие опровергали эту информацию".

Остаток дня он провел с телефоном в руках, отчаянно пытаясь понять, что именно произошло, в то время как обеспокоенные родственники и друзья звонили, чтобы узнать, был ли он на борту самолета.

Вернувшись на тренировочную базу "ПСВ" на следующий день, он вспомнил, как его коллеги по клубу пытались защитить его, пряча газеты со статьями о катастрофе.

На следующий день, в пятницу, Бвалья вылетел в Замбию через Великобританию.

Он рассказал: "Когда мы вылетали из Лондона, пилот сказал, чтобы я пошел в переднюю часть самолета, прямо к нему в кабину, чтобы я мог видеть взлет и посадку. Он думал, что я буду очень нервничать во время полета. Поэтому я был с ним в кабине. "Когда я прилетел в Замбию, то люди, которые меня встречали, бесконечно плакали. В субботу в страну вернулся самолет, который летал в Гамбию, чтобы забрать тела всех погибших. Когда этот самолет приземлился, это был первый раз, когда меня переклинило и я осознал, что больше никогда не увижу своих ребят".

Мусонда также играл в Европе, за "Андерлехт" в столице Бельгии, Брюсселе. Он отчаянно хотел сыграть в том матче отбора против Сенегала, но у него была давняя травма колена, поэтому владелец клуба запретил ему ехать в лагерь сборной.

Его сын, Чарли-младший, который играл за молодежку "Челси" до того, как травма колена вывела его из игры на три года, рассказал:

"Мой отец был в ярости из-за того, что ему не разрешили улететь на матч. Через два дня самолет разбился. Если бы он был в самолете, то меня бы здесь не было".

Калуша Бвалья возле могил своих товарищей по команде

Некоторым игрокам повезло еще больше.

Мартин Мвамба, третий вратарь сборной, был с командой на игре против Маврикия, но его не взяли на выезд в Сенегал. Он позавтракал с командой Замбии перед тем, как они отправились в долгое путешествие на северо-запад. Новость о катастрофе в слезах ему сообщила жена.

"Я включил радио и об этом говорили повсюду", — сказал он. "Я был шокирован". Его семья решила, что он также погиб, поэтому открыла свой дом для траура по погибшему сыну.

"Мне было очень трудно оправиться от этой трагедии. Мне понадобилось 2 месяца, чтобы начать приходить в себя".

Другим не так повезло. Дэвид "Эффорд" Шабала, основной голкипер, был одним из 30 погибших, оставив четырех детей и жену Джойс, которая была беременна двойней.

Один из его сыновей, Фримен, которому было 7 лет на момент гибели его отца, и который впоследствии стал профессиональным футболистом, рассказал в интервью официальному сайту ФИФА: "Я не понимал, не мог осознать, что произошло. Все, кого я спрашивал, что это значит, отвечали мне только: "Твой папа не вернется". И я продолжал удивляться, почему это папа решил не возвращаться. Я очень долго боролся с этой трагедией".

Замбия оплакивала трагическую потерю не только молодых жизней, которые покинули этот мир слишком рано, но и одаренных футболистов, которые, казалось, были на пороге того, чтобы создать историю.

Страна время от времени была лишь небольшой угрозой для своих региональных соперников на Кубке Африканских Наций, дойдя до финала в 1974 году, до переигровки уступив Заиру, но они никогда не выигрывали этот турнир и никогда не играли на Чемпионате Мира.

Эта группа футболистов считалась особенной, это было сочетание захватывающих молодых талантов, таких как Мутале, фанат "Манчестер Юнайтед", на счету которого было 14 голов в 13 матчах за сборную, включая хет-трик в ворота Маврикия, а также старших игроков, которые имели большой опыт участия в турнирах, поскольку вместе выступали на Олимпийских Играх 1988 года в Южной Корее.

Их возглавлял новый тренер Годфри Читалу, который был признан одним из величайших игроков в истории Замбии. Читалу, который всего 5 месяцев назад заменил Сэмюэля "Зума" Ндлову, также погиб в той авиакатастрофе.

"Команда была построена на прочном фундаменте", — сказал Бвалья. "Дэвид Шабала был фантастическим вратарем, одним из лучших, которые когда-либо выходили в составе сборной Замбии. Он был очень влиятельным членом команды. Уисдом Шанса был моим замечательным другом, еще одним очень важным игроком сборной, который играл на позиции восьмерки. Вместе с ним мы выиграли один из первых турниров в Замбии среди игроков до 20 лет. "Дерби Макинка был полузащитником высокого уровня: он мог защищаться, а также пробивать как левой, так и правой ногой. Эстон Муленга был крепким центральным хавбеком. У нас были молодые игроки, которые недавно присоединились к команде, такие как Патрик Банда и Мутале, они были просто убийственными в чужой штрафной площадке. Они не успели сыграть много матчей, но были невероятными талантами".

Патрик Банда — талантливый нападающий сборной Замбии

Ужасной частью этой истории является то, что перед катастрофой игроки Замбии часто выражали беспокойство по поводу ненадежности самолетов Buffalo, которые были окрашены под зеленый камуфляж.

"Это всегда было проблемой", — вспоминает Бвалья. "Ребята говорили: "Этот самолет нас убьет". Футбольная Ассоциация не имела много средств, чтобы летать коммерческими рейсами, поэтому самым простым способом было договориться о самолете с военно-воздушными силами".

Перед предыдущим матчем отборочного турнира к Чемпионату Мира против Мадагаскара, который они проиграли 2:0 на выезде в декабре 1992 года, самолет остановился для дозаправки в Малави. После нескольких часов, проведенных на взлетно-посадочной полосе из-за споров по поводу оплаты, их самолет снова взлетел.

Во время четырехчасового путешествия над Индийским океаном с африканского материка пилот настоял на том, чтобы футболисты надели спасательные жилеты.

Если разрушительные события апреля 1993 года и через три десятилетия кажутся шокирующими, то то то, что произошло дальше, действительно не поддается законам логики. Но сборная Замбии, что называется, сплотилась.

"Когда я приехал в Замбию на похороны и увидел все тела, я не думал, что Замбия сможет соревноваться на достойном уровне, потому что невозможно потерять целое поколение игроков и резко начать все сначала", — сказал Бвалья. "Но это заслуга тренеров, Роальда Поульсена и Иана Портерфилда, а также всех других участников. Это было невероятно, если вообще задуматься, ведь команда начала строиться с нуля".

Для начала игроки собрались на шестинедельный тренировочный лагерь в Дании под руководством Поульсена, 44-летнего тренера, который пять лет назад получил титул чемпиона Дании с "Оденсе" и чьи услуги были предложены Замбии Футбольной Ассоциацией этой страны.

Замбия играла с командами разных уровней датской лиги перед отборочным матчем к Чемпионату Мира против Марокко. Это была встреча за место на Мундиале 1994-го, проходившем в Соединенных Штатах Америки.

"Примерно через 3 недели после катастрофы мне позвонили из Министерства иностранных дел и Датской Футбольной Ассоциации", — рассказывает Поульсен, — "и спросили, могу ли я помочь команде в течение следующих шести недель. Я понимал, что это будет тяжелая работа".

Присоединиться к новой команде в Дании Бвалью убедил президент Замбии Фредерик Чилуба.

"Президент позвонил мне и сказал: 'Капитан, мы должны продолжать, иначе смерть наших футбольных героев будет напрасной. Мы не можем позволить, чтобы наша страна пошла на дно. Ты должен быть там, чтобы вдохновлять ребят. Если люди увидят тебя, они почувствуют вдохновение и желание продолжать'. Поэтому я сказал: 'Ладно, я сделаю все, что смогу'".

Всего через 67 дней после авиакатастрофы, 4 июля, новая сборная Замбии обыграла Марокко со счетом 2:1 в Лусаке благодаря голу Бвальи, забитому со штрафного удара. После матча Поульсен сказал, что это была самая эмоциональная игра, в которой он когда-либо участвовал.

Однако, после ничьей и победы в матчах с Сенегалом, они не смогли квалифицироваться на Чемпионат Мира из-за поражения в финальном матче отбора, это был ответный матч с Марокко в октябре на выезде.

Однако, опять же, эта команда еще не сказала свое последнее слово: в следующем году Замбия дошла до финала Кубка Африканских Наций в Тунисе под руководством Портерфилда, шотландца, бывшего менеджера таких клубов, как "Челси", "Шеффилд Юнайтед" и "Абердин".

Иан Портерфилд дает наставления игрокам сборной Замбии

Они открыли счет в финале, но проиграли со счетом 2:1 сборной Нигерии, в составе которой играли Джей-Джей Окоча, Сандей Олисе и Финиди Джордж. Портерфилд, который умер от рака в 2007 году, впоследствии был награжден орденом Свободы Замбии.

Бвалья сказал: "Когда ты смотришь позади себя (на остальную часть своей команды) и видишь только новые лица, а не те, которые ты видел за спиной в течение 10 лет, это тяжелое ощущение. Это бьет по тебе. Но надо отдать должное ребятам, которые стали на место погибших героев".

Вопреки всему, Замбия выступила даже лучше и выиграла Кубок Африканских Наций в 2012 году под руководством француза Эрве Ренара.

Интересно, что финал против Кот-д'Ивуара был проведен в Либревиле, что завершило эту историю сполна. Команда возложила цветы на пляже Саблиер, недалеко от места катастрофы, в память о тех, кто погиб там 19 лет назад.

В предыдущем интервью изданию The Athletic Ренар сказал: "Возможно, та сборная, погибшая в авиакатастрофе, была лучшей сборной Замбии. Мы хотели сделать это для игроков, которых потеряла Замбия, а также для Калуши Бвальи и для всего замбийского народа. Мы были обязаны сыграть в память о них. "Эмоционально для нас это очень важно. Дух тех игроков был необычным, вряд ли я найду что-то подобное где-то еще. Помню, когда я позже вернулся домой в Замбию, люди говорили мне: "Вы нанесли нас на карту мирового футбола". Они так гордятся командой 2012 года. Это было что-то особенное. Да, правильно сказать именно так, это было что-то особенное".

Игроки сборной Замбии 2012 года почтили память жертв авиакатастрофы 1993 года в Либревиле

Бвалья, который в то время был президентом Футбольной Федерации Замбии, вспоминает: "Был солнечный день, но во время церемонии надвинулись облака, появилась молния и тот момент стал чрезвычайно трогательным. "Чувствовалось, что состоялась встреча старой команды с новой. Это чувствовалось в воздухе, сборная Замбии до того, как посетила пляж Саблиер, и после — это две разные команды. Когда мы играли финал против Кот-д'Ивуара, то дух старой команды был рядом. Все, что произошло после — это уже история".

В том, как Замбия одержала победу в финале, безусловно, чувствовался дух того, что им это написано судьбой. Нападающий "Челси" Дидье Дрогба не реализовал пенальти во втором тайме при счете 0:0, прежде чем игра перешла к серии пенальти.

После 18 пробитых послематчевых одиннадцатиметровых, когда нервы всей страны были на пределе, Замбия победила и получила свой первый титул чемпионов Африки.

"В Африке мы очень верим в подобные вещи, это тесно связано с религией и культурой. Мы чувствовали, что победа Замбии была написана как пророчество", — сказал Сол Бамба, игрок ивуарийской сборной, который играл в финале и успел поиграть за "Лидс Юнайтед" и "Кардифф Сити". После разочарования от поражения, мы вместе с командой обсудили это и сказали: "Может быть, не так уж и плохо, что Замбия его все-таки выиграла?"

Игроки сборной Замбии празднуют свою победу в Кубке Африки 2012 года

Теперь команде 2024 года, которая считает своей главной звездой игрока "Лестер Сити" Патсона Даку, предстоит написать свою собственную историю.

В среду они начинают свой путь в групповом турнире против ДР Конго, и хотя ожидания вряд ли особенно высоки, события 1993 года гарантируют, что любой команде Замбии, которая выйдет на поле в большом турнире, хватит мотивации.

"Мы были отличной командой и это было только начало", — сказал Мусонда-страший. "Наследие той команды навсегда останется в памяти. Я надеюсь, что новая команда сможет снова бросить вызов сильнейшим соперникам и принести славу Замбии".

Автор: Том Барроуз, The Athletic