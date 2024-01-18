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КАН-2023. Неоправданные ожидания. Нигерия с голом с пенальти минимально обыграла Кот-д'Ивуар
Скучноватая игра с единственным голом с пенальти
Getty Images/Global Images Ukraine
Во второму туре группового раунда Кубка Африканских Наций в группе А хозяева турнира Кот-д'Ивуар принимал Нигерию.
Отличная вывеска для матча, который, впрочем, возложенных ожиданий не оправдал.
Начали команды довольно активно, но как-то традиционно для африканских команд бестолково. Пару моментов, пару ударов, которые ничем не закончились.
Постепенно команды устали, либо стали осторожничать, стартовый запал пропал и игра переместилась в центре поля, где больше и велась до 53-й минуты, когда ивуарийцы привезли не самый обязательный пенальти на Осимхене, который и реализовал Трост-Эконг.
Играть еще оставалось много, Кот-д'Ивуар подгоняемый трибунами, пытался взвинтить темп, но снова же, играл в атаке довольно бестолково. Дидье Дрогба с грустным лицом смотрел с трибун на игру своей сборной с грустным лицом. И в такие моменты думалось, что Вождь и сейчас в свои 45 может выйти на поле и будет выглядеть в атаке не хуже.
В итоге, Нигерия отстояла минимальную победу с голом с пенальти и опередила ивуарийцев в группе. Впрочем, и для хозяев все еще впереди. Ивуарийцы в последнем туре нужно обыграть Экваториальную Гвинею, которая после двух туров внезапно оказалась в лидерах.
У нигерийцев задача проще - игра с аутсайдером группы Гвинеей-Бисау, где, при определенных раскладах, устроит и ничья.
Кот-д'Ивуар – Нигерия 0:1
Гол: Трост-Эконг (55, пен.)
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