Во второму туре группового раунда Кубка Африканских Наций в группе А хозяева турнира Кот-д'Ивуар принимал Нигерию.

Отличная вывеска для матча, который, впрочем, возложенных ожиданий не оправдал.

Начали команды довольно активно, но как-то традиционно для африканских команд бестолково. Пару моментов, пару ударов, которые ничем не закончились.

Постепенно команды устали, либо стали осторожничать, стартовый запал пропал и игра переместилась в центре поля, где больше и велась до 53-й минуты, когда ивуарийцы привезли не самый обязательный пенальти на Осимхене, который и реализовал Трост-Эконг.

Играть еще оставалось много, Кот-д'Ивуар подгоняемый трибунами, пытался взвинтить темп, но снова же, играл в атаке довольно бестолково. Дидье Дрогба с грустным лицом смотрел с трибун на игру своей сборной с грустным лицом. И в такие моменты думалось, что Вождь и сейчас в свои 45 может выйти на поле и будет выглядеть в атаке не хуже.

В итоге, Нигерия отстояла минимальную победу с голом с пенальти и опередила ивуарийцев в группе. Впрочем, и для хозяев все еще впереди. Ивуарийцы в последнем туре нужно обыграть Экваториальную Гвинею, которая после двух туров внезапно оказалась в лидерах.

У нигерийцев задача проще - игра с аутсайдером группы Гвинеей-Бисау, где, при определенных раскладах, устроит и ничья.

Кот-д'Ивуар – Нигерия 0:1

Гол: Трост-Эконг (55, пен.)