  1. UA-Футбол ⚽
  2. Кубок Африки
  3. КАН-2023. Неоправданные ожидания. Нигерия с голом с пенальти минимально обыграла Кот-д'Ивуар
В тренде
Кубок Африки
Кубок Африки

Кубок Африки - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

КАН-2023. Неоправданные ожидания. Нигерия с голом с пенальти минимально обыграла Кот-д'Ивуар

Кубок Африки

Скучноватая игра с единственным голом с пенальти

КАН-2023. Неоправданные ожидания. Нигерия с голом с пенальти минимально обыграла Кот-д'Ивуар

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Во второму туре группового раунда Кубка Африканских Наций в группе А хозяева турнира Кот-д'Ивуар принимал Нигерию.

Отличная вывеска для матча, который, впрочем, возложенных ожиданий не оправдал.

Читайте такжеКАН-2023. Марокко громит Танзанию благодаря удалению горняка Мироши. ВИДЕО

Начали команды довольно активно, но как-то традиционно для африканских команд бестолково. Пару моментов, пару ударов, которые ничем не закончились.

Постепенно команды устали, либо стали осторожничать, стартовый запал пропал и игра переместилась в центре поля, где больше и велась до 53-й минуты, когда ивуарийцы привезли не самый обязательный пенальти на Осимхене, который и реализовал Трост-Эконг.

Играть еще оставалось много, Кот-д'Ивуар подгоняемый трибунами, пытался взвинтить темп, но снова же, играл в атаке довольно бестолково. Дидье Дрогба с грустным лицом смотрел с трибун на игру своей сборной с грустным лицом. И в такие моменты думалось, что Вождь и сейчас в свои 45 может выйти на поле и будет выглядеть в атаке не хуже.

В итоге, Нигерия отстояла минимальную победу с голом с пенальти и опередила ивуарийцев в группе. Впрочем, и для хозяев все еще впереди. Ивуарийцы в последнем туре нужно обыграть Экваториальную Гвинею, которая после двух туров внезапно оказалась в лидерах.

У нигерийцев задача проще - игра с аутсайдером группы Гвинеей-Бисау, где, при определенных раскладах, устроит и ничья.

Кот-д'Ивуар – Нигерия 0:1

Гол: Трост-Эконг (55, пен.)

КАН-2023. Неоправданные ожидания. Нигерия с голом с пенальти минимально обыграла Кот-д'Ивуар - изображение 1
По теме
yellow-arrow
Египет - Гана. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча КАН-2024
yellow-arrow
Кот-д'Ивуар - Нигерия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча КАН-2024
yellow-arrow
Экзотика. Экваториальная Гвинея - Гвинея-Бисау. Онлайн LIVE прямая видеотрансляция матча КАН-2024
Кот-д'Ивуар Нигерия
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости