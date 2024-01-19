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КАН-2024. Сенегал уверенно обыграл Камерун. Онана традиционно наварил

Кубок Африки
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Львы Теранги выходят из группы, неукротимые львы - под угрозой вылета

КАН-2024. Сенегал уверенно обыграл Камерун. Онана традиционно наварил

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Матч второго тура в группе С Кубка Африканских Наций, в котором Сенегал играл с Камеруном, был хорошей вывеской, вот только сколько-нибудь осмысленную игру показала только одна команда.

Впрочем, обе команды начали матч довольно осторожно, стараясь подержать мяч и не сильно обостряя игру.

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Первый серьезный момент и сразу же гол почти привез Онана, который все-таки вышел в стартовом составе. После навеса с фланга кипер "МЮ" и Камеруна вроде и сильно кулаками вынес мяч, но прямо по центру. Сарр подобрал, прицелился и дал метров с 18-ти, и мяч после рикошета предательски залетел в сетку.

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Интересно, что после пропущенного Камерун не активизировался, и команды спокойно довели игру до перерыва.

Во втором тайме камерунцы постарались поднапрячь оборону соперника, но получалось у них не очень – просто и неопасно. А вот Сенегал свой второй гол забил, разогнав классную веерную атаку с переводом с фланга, который замкнул Диалло.

За 7 минут до конца основного времени камерунцы все-таки подогрели интригу, забив после углового, но на большее не сподобились.

А Сенегал свой третий забил - Мане дал точно в угол, Онана снова опоздал с прыжком, мяч словно нехотя, закатился в сетку.

3:1 – Сенегал с 6 очками после двух туров оформил выход в плей-офф, а вот над Камеруном висит перспектива невыхода из группы. Многое будет зависеть от матча Гвинея – Гамбия, который состоится сегодня поздно вечером.

Сенегал – Камерун 3:1

Голы: Сарр (16), Диалло (71), Мане (90+5) – Кастеллетто (83)

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