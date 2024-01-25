КАН-2024. Известны все пары 1/8 финала турнира

24 января состоялся третий тур группового этапа Кубка африканских наций. Одновременно стартовали два матча: Замбия с Марокко и Танзания с ДР Конго.

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В первом тайме на 37 минуте сборная Марокко забила первый и последний гол в ворота Замбии. Во второй половине тренеры активно начали использовать замены. Финальный счет - 0:0.

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Марокко выходит в плей-офф как лидер группы F. Сборная ДР Конго присоединяется к ним со второго места.

Известны все пары плей-офф КАН-2024: