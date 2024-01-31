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Состав четвертьфиналистов КАН изменился на 100% за два года

Кубок Африки

Турнир с большим количеством сенсаций

Состав четвертьфиналистов КАН изменился на 100% за два года

Фото: twitter.com/CAF_Online/Автор - невідомий

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Ни одна команда, которая участвовала в четвертьфинале КАН-2021, не смогла пробиться в аналогичную стадию нынешнего турнира.

Последней из прошлых четвертьфиналистов покинула турнира команда Марокко, вчера проигравшая ЮАР. Ранее КАН-2023 покинули Сенегал, Египет, Буркина-Фасо, Экваториальная Гвинея, Гамбия, Камерун и Тунис.

В то же время четвертьфинальные пары выглядят следующим образом: Нигерия – Ангола, Кабо-Верде – ЮАР, Мали – Кот-д’Ивуар, ДР Конго – Гвинея. Матчи будут сыграны второго и третьего февраля.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Сапожников
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