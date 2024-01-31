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Состав четвертьфиналистов КАН изменился на 100% за два года
Турнир с большим количеством сенсаций
Фото: twitter.com/CAF_Online/Автор - невідомий
Ни одна команда, которая участвовала в четвертьфинале КАН-2021, не смогла пробиться в аналогичную стадию нынешнего турнира.
Последней из прошлых четвертьфиналистов покинула турнира команда Марокко,
В то же время четвертьфинальные пары выглядят следующим образом: Нигерия – Ангола, Кабо-Верде – ЮАР, Мали – Кот-д’Ивуар, ДР Конго – Гвинея. Матчи будут сыграны второго и третьего февраля.
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