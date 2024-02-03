Кабо-Верде - ЮАР. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча КАН-2024

В этой паре определится последний, четвертый полуфиналист Кубка Африканских наций 2024. Соперники примерно равны по силе, что и подтверждается котировками букмекеров.

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Матч начнется в 22:00. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 2.

1/4 финала Кубка африканских наций

3.02.2024. Ямусукро. Стадион "Шарль Конан Банни"

Видеотрансляция — Megogo