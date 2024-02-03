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Кабо-Верде - ЮАР. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча КАН-2024

Кубок Африки

Кабо-Верде - ЮАР: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 03.02.24 ⋊ Кубок Африки на UA-Футбол

Кабо-Верде - ЮАР. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча КАН-2024

Фото: twitter.com/CAF_Online/Автор - невідомий

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В этой паре определится последний, четвертый полуфиналист Кубка Африканских наций 2024. Соперники примерно равны по силе, что и подтверждается котировками букмекеров.

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Матч начнется в 22:00. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 2.

1/4 финала Кубка африканских наций

3.02.2024. Ямусукро. Стадион "Шарль Конан Банни"

Кабо-Верде 22:00 ЮАР

Видеотрансляция — Megogo

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Трансляция матча Кабо-Верде - ЮАР
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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: UA-Футбол
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