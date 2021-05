Просто кость широкая: китайский миллионер купил клуб – теперь за команду играет его толстый сын

Молодой китайский бизнесмен Хэ Шихуа купил футбольный клуб "Цзыбо Куджу" из второго дивизиона. Инвестор решил внести изменения в правила, теперь он может сам выйти на поле за свою команду, однако в основном за коллектив бегает его сын, у которого явно есть лишний вес.

По условиям контракта, толстячок должен играть без замен все матчи, также отпрыск Хэ отныне отвечает за все стандартные положения в коллективе.

In the CL1(2nd-division) match today between Sichuan Jiuniu and Zibo Cuju, He Shihua, the principle sharedholder of Zibo Cuju, was introduced into the match just ahead of the injury time. The 35-year-old enterpreneur/footballer wears No. 10 shirt. The match ended 0:0. pic.twitter.com/d0XfNFUFIZ