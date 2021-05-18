Кубок Азии - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Просто кость широкая: китайский миллионер купил клуб – теперь за команду играет его толстый сын
Привилегии?
Titan Sport Plus
Молодой китайский бизнесмен Хэ Шихуа купил футбольный клуб "Цзыбо Куджу" из второго дивизиона. Инвестор решил внести изменения в правила, теперь он может сам выйти на поле за свою команду, однако в основном за коллектив бегает его сын, у которого явно есть лишний вес.
По условиям контракта, толстячок должен играть без замен все матчи, также отпрыск Хэ отныне отвечает за все стандартные положения в коллективе.
In the CL1(2nd-division) match today between Sichuan Jiuniu and Zibo Cuju, He Shihua, the principle sharedholder of Zibo Cuju, was introduced into the match just ahead of the injury time. The 35-year-old enterpreneur/footballer wears No. 10 shirt. The match ended 0:0. pic.twitter.com/d0XfNFUFIZ— Titan Sports Plus (@titan_plus) May 4, 2021
Миллионера не останавливает даже темп набора очков после приобретения клуба (1 зачетный пункт в 5 матчах, 2 забитых гола и 10 пропущенных). "Цзыбо Куджу" занимает последнее место в турнирной таблице первенства.
Chinese businessman bought Zibo Cuju, a second tier Chinese side, and told the coach to play his son.— Footy Accumulators (@FootyAccums) May 17, 2021
[???? @TUDNUSA] pic.twitter.com/IqK2bT1UAG
Популярное сейчас
- На новой арене: Луческу предложил владельцу румынского гранда провести матч с Динамо
- Суд Мадрида обратился к ЕС с жалобой на монопольное положение ФИФА и УЕФА
- Хачериди тренируется со сборной ветеранов
- Реброва зовут в Грецию, Де Дзерби в Шахтере нужен Локателли. Трансферный центр украинского футбола: LIVE
- Очаровательная девушка одного из главных открытий сезона в АПЛ. ФОТО
- Невеста защитника Шахтера рассказала о щедром предложении сняться в порно