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Просто кость широкая: китайский миллионер купил клуб – теперь за команду играет его толстый сын

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(1 голосов)

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Просто кость широкая: китайский миллионер купил клуб – теперь за команду играет его толстый сын

Titan Sport Plus

Новина українською

Молодой китайский бизнесмен Хэ Шихуа купил футбольный клуб "Цзыбо Куджу" из второго дивизиона. Инвестор решил внести изменения в правила, теперь он может сам выйти на поле за свою команду, однако в основном за коллектив бегает его сын, у которого явно есть лишний вес.

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По условиям контракта, толстячок должен играть без замен все матчи, также отпрыск Хэ отныне отвечает за все стандартные положения в коллективе.

Миллионера не останавливает даже темп набора очков после приобретения клуба (1 зачетный пункт в 5 матчах, 2 забитых гола и 10 пропущенных). "Цзыбо Куджу" занимает последнее место в турнирной таблице первенства.

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Комментарии (4)
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Acsakal (Kharkov)
18.05.2021 в 12:03
Це не зайва вага. Це сфероподібний прес.
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+2
0
download1 (huyersk)
18.05.2021 в 12:01
ахахахха, блін, яке цікаве життя >
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+2
0
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Serega1111 (Киев)
18.05.2021 в 11:35
У нас тоже Гельзин бегал...
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+2
-2
Acsakal (Kharkov)
18.05.2021 в 12:01
Чого лише не зробиш заради дитини...
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+1
0


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