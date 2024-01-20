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Кубок Азии. Южная Корея едва не проиграла Иордании

Кубок Азии

Тренерские качества Юргена Клинсманна вновь под вопросом

Кубок Азии. Южная Корея едва не проиграла Иордании

Фото: twitter.com/theKFA?/Автор - невідомий

Борис Сорокин Автор UA-Футбол
Новина українською

Вчена Япония неожиданно проиграла сборной Ирака, сегодня судьбу географического едва не повторила Южная Корея, потерявшая очки в матче с Иордании. Корее понадобился автогол на 90+1 минуте, чтобы избежать поражения.

Иордании более-менее удалось изолировать Сон Хын Мина и Ли Кан Ина, а Юрген Клинсманн в ответ не смог придумать какой-нибудь оригинальный тактический ход.

Иордания и Южная Корея имеют по четыре очка после двух туров. Без набранных очков пока Бахрейн и Малайзия, сыгравшие на матч меньше.

Интересно, что Корее в целом выгодно занять второе место в своей группе, а не первое, чтобы не встречаться с Японией в 1/8.

Кубок Азии-2023, группа E, второй тур

Иордания – Южная Корея 2:2

Голы: Парк 37 (авт.), Аль-Наймат 45+6 – Сон 9 (пен.), Аляраб 90+1 (авт.)

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