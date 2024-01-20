Кубок Азии. Бахрейн минимально одолел Малайзию

В рамках 2-го тура группового этапа Кубка Азии Бахрейн принимал Малайзию. Единственный гол в матче был забит на 90+6-й минуте игроком хозяев Али Маданом (1:0).

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До перерыва команды лишь обменялись желтыми карточками. Во втором тайме наставники сборных начали делать замены, одну за другой, чтобы повлиять на игровой рисунок. Результат получилось выжать у Бахрейна уже в компенсированные к основному времени поединка минуты.

В группе E лидирует Иордания (4). Южная Корея – на второй строчке с таким же количеством очков. Бахрейн отстает на один пункт (3), а у Малайзии пока баллов нет.