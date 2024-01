Первые пять сборных квалифицировались в плей-офф Кубка Азии

В 1/8 финала Кубка Азии официально вышли сборные Катара, Австралии, Ирака, Саудовской Аравии и Ирана. Они смогли это сделать досрочно, после 2-х матчей группового этапа.

Саудовская Аравия сейчас первая в группе F, и имеет 6 очков. Ниже второго места арабы уже не опустятся. Такая же ситуация у Катара (группа А), Австралии (группа В), Ирана (группа С) и Ирака (группа D)