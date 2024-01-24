Кубок Азии. Ирак вышел в плей-офф, а сборная Японии присоединяется к нему со второго места

24 января состоялся третий тур группового этапа Кубка Азии. Одновременно стартовали два матча: Япония и Индонезия и Ирак с Вьетнамом.

В первом тайме на 6' минуте сборная Японии забивает 11-метровый в ворота Индонезии. Во второй части матча японцы на 52' минуте вырываются вперед со счетом 2:0. Вскоре Убнер забивает мяч в свои ворота - 3:0. Но сборная Индонезии отыграла один гол на дополнительных минутах.

FT | ???????? Japan 3️⃣-1️⃣ Indonesia ????????



???? Ayase Ueda's double leads the Samurai Blue through to the Round of 16!#AsianCup2023 | #HayyaAsia | #JPNvIDN pic.twitter.com/hOEH2LAuS0 — #AsianCup2023 (@afcasiancup) January 24, 2024

Сборная Вьетнама на 42' минуте забивает гол в ворота соперника и уходит в раздевалку лидерами. Во втором тайме Ирак разыграл великолепную атаку, а Солака Адхамет выровнял счет матча 1:1. На 73' минуте Ирак вырывается вперед - 2:1. В дополнительное время сборные обменялись голами - 3:2.

По итогам трех туров сборная Ирака выходит в плей-офф. Япония присоединяется к ним со второго места.