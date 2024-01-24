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Кубок Азии. Ирак вышел в плей-офф, а сборная Японии присоединяется к нему со второго места

Кубок Азии
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В группе D турнира состоялись матчи 3-го тура

Кубок Азии. Ирак вышел в плей-офф, а сборная Японии присоединяется к нему со второго места

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24 января состоялся третий тур группового этапа Кубка Азии. Одновременно стартовали два матча: Япония и Индонезия и Ирак с Вьетнамом.

В первом тайме на 6' минуте сборная Японии забивает 11-метровый в ворота Индонезии. Во второй части матча японцы на 52' минуте вырываются вперед со счетом 2:0. Вскоре Убнер забивает мяч в свои ворота - 3:0. Но сборная Индонезии отыграла один гол на дополнительных минутах.

Сборная Вьетнама на 42' минуте забивает гол в ворота соперника и уходит в раздевалку лидерами. Во втором тайме Ирак разыграл великолепную атаку, а Солака Адхамет выровнял счет матча 1:1. На 73' минуте Ирак вырывается вперед - 2:1. В дополнительное время сборные обменялись голами - 3:2.

По итогам трех туров сборная Ирака выходит в плей-офф. Япония присоединяется к ним со второго места.

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Источник:
UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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