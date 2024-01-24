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Кубок Азии. Ирак вышел в плей-офф, а сборная Японии присоединяется к нему со второго места
В группе D турнира состоялись матчи 3-го тура
24 января состоялся третий тур группового этапа Кубка Азии. Одновременно стартовали два матча: Япония и Индонезия и Ирак с Вьетнамом.
В первом тайме на 6' минуте сборная Японии забивает 11-метровый в ворота Индонезии. Во второй части матча японцы на 52' минуте вырываются вперед со счетом 2:0. Вскоре Убнер забивает мяч в свои ворота - 3:0. Но сборная Индонезии отыграла один гол на дополнительных минутах.
FT | ???????? Japan 3️⃣-1️⃣ Indonesia ????????— #AsianCup2023 (@afcasiancup) January 24, 2024
???? Ayase Ueda's double leads the Samurai Blue through to the Round of 16!#AsianCup2023 | #HayyaAsia | #JPNvIDN pic.twitter.com/hOEH2LAuS0
Сборная Вьетнама на 42' минуте забивает гол в ворота соперника и уходит в раздевалку лидерами. Во втором тайме Ирак разыграл великолепную атаку, а Солака Адхамет выровнял счет матча 1:1. На 73' минуте Ирак вырывается вперед - 2:1. В дополнительное время сборные обменялись голами - 3:2.
???? HIGHLIGHTS | ???????? Iraq 3️⃣-2️⃣ Vietnam ????????— #AsianCup2023 (@afcasiancup) January 24, 2024
It's the Aymen Hussein show once again in Group D!
Match Report ???? https://t.co/87wP33dgDJ#AsianCup2023 | #HayyaAsia | #IRQvVIE pic.twitter.com/DMekdWA4mF
По итогам трех туров сборная Ирака выходит в плей-офф. Япония присоединяется к ним со второго места.
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