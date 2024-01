Кубок Азии. Ирак вышел в плей-офф, а сборная Японии присоединяется к нему со второго места

24 января состоялся третий тур группового этапа Кубка Азии. Одновременно стартовали два матча: Япония и Индонезия и Ирак с Вьетнамом.

В первом тайме на 6' минуте сборная Японии забивает 11-метровый в ворота Индонезии. Во второй части матча японцы на 52' минуте вырываются вперед со счетом 2:0. Вскоре Убнер забивает мяч в свои ворота - 3:0. Но сборная Индонезии отыграла один гол на дополнительных минутах.

FT | ???????? Japan 3️⃣-1️⃣ Indonesia ????????



???? Ayase Ueda's double leads the Samurai Blue through to the Round of 16!#AsianCup2023 | #HayyaAsia | #JPNvIDN pic.twitter.com/hOEH2LAuS0