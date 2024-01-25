Кубок Азии
Кубок Азии - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кубок Азии. Известны все пары 1/8 финала турнира
Полный список пар плей-офф
Globallookpress
Сегодня, 25 января, завершился групповой этап Кубка Азии.
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Последними играли четыре сборные:
Список пар плей-офф:
- Таджикистан - ОАЭ;
- Ирак - Иордания;
- Австралия - Индонезия;
- Саудовская Аравия - Южная Корея;
- Иран - Сирия;
- Бахрейн - Япония;
- Катар - Палестина;
- Узбекистан - Таиланд.
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Источник:UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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