  1. UA-Футбол ⚽
  2. Кубок Азии
  3. Кубок Азии. Известны все пары 1/8 финала турнира
В тренде
Кубок Азии
Кубок Азии

Кубок Азии - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кубок Азии. Известны все пары 1/8 финала турнира

Кубок Азии
Обновлено

Полный список пар плей-офф

Кубок Азии. Известны все пары 1/8 финала турнира

Globallookpress

Новина українською

Сегодня, 25 января, завершился групповой этап Кубка Азии.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Последними играли четыре сборные: Саудовская Аравия с Таиландом и Кыргызстан с Оманом. И теперь известны пары 1/8 финала турнира.

Список пар плей-офф:

  • Таджикистан - ОАЭ;
  • Ирак - Иордания;
  • Австралия - Индонезия;
  • Саудовская Аравия - Южная Корея;
  • Иран - Сирия;
  • Бахрейн - Япония;
  • Катар - Палестина;
  • Узбекистан - Таиланд.
По теме
yellow-arrow
Кубок Азии. Саудовская Аравия выходит в плей-офф, а сборная Таиланда присоединяется к ним со второго места
yellow-arrow
Кубок Азии. Южная Корея сыграла вничью с Малайзией. Иордания уступила Бахрейну
yellow-arrow
Кубок Азии. Ирак вышел в плей-офф, а сборная Японии присоединяется к нему со второго места
Австралия Южная Корея Япония Иран Ирак Иордания Таджикистан Саудовская Аравия Катар ОАЭ Индонезия
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости