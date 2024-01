Кубок Азии. Австралия - Индонезия 4:0. Победа на классе

Состоялся первый матч 1/8 финала Кубка Азии. Открывать стадию плей-офф посчастливилось Австралии и Индонезии. Номинальные хозяева были искуснее оппонентов, поэтому это позволило им получить результат 4:0. По 2 гола на тайм - и путевка в четвертьфинал "в кармане".

В дальнейшем Австралия сыграет с победителем пары Саудовская Аравия - Южная Корея.

Кубок Азии-2023, 1/8 финала

Австралия - Индонезия 4:0

Голы: Бэгготт, 12, автогол, Бойл, 45, Гудвин, 89, Сутар, 90+1

