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Кубок Азии. Австралия - Индонезия 4:0. Победа на классе

Кубок Азии

У нас есть первый четвертьфиналист

Кубок Азии. Австралия - Индонезия 4:0. Победа на классе

Фото: AsianCup2023

Новина українською

Состоялся первый матч 1/8 финала Кубка Азии. Открывать стадию плей-офф посчастливилось Австралии и Индонезии. Номинальные хозяева были искуснее оппонентов, поэтому это позволило им получить результат 4:0. По 2 гола на тайм - и путевка в четвертьфинал "в кармане".

В дальнейшем Австралия сыграет с победителем пары Саудовская Аравия - Южная Корея.

Кубок Азии-2023, 1/8 финала
Австралия - Индонезия 4:0
Голы: Бэгготт, 12, автогол, Бойл, 45, Гудвин, 89, Сутар, 90+1

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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