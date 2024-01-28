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Кубок Азии. Австралия - Индонезия 4:0. Победа на классе
У нас есть первый четвертьфиналист
Фото: AsianCup2023
Состоялся первый матч 1/8 финала Кубка Азии. Открывать стадию плей-офф посчастливилось Австралии и Индонезии. Номинальные хозяева были искуснее оппонентов, поэтому это позволило им получить результат 4:0. По 2 гола на тайм - и путевка в четвертьфинал "в кармане".
В дальнейшем Австралия сыграет с победителем пары Саудовская Аравия - Южная Корея.
Кубок Азии-2023, 1/8 финала
Австралия - Индонезия 4:0
Голы: Бэгготт, 12, автогол, Бойл, 45, Гудвин, 89, Сутар, 90+1
✨ ????????????????????????????-???????????????????????????????????? ✨— #AsianCup2023 (@afcasiancup) January 28, 2024
???????? Australia continue their march into the Last 8!#AsianCup2023 | #HayyaAsia pic.twitter.com/r4RQjJukqf
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