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Кубок Азии: Иордания выбила сборную Ирака из турнира
Команды обменялись красными карточками
afcasiancup
Сегодня, 29 января, состоялся матч сборных Ирака против Иордании в рамках 1/8 финала Кубка Азии.
В первом тайме основного времени не произошло никаких результативных действий, но на 46 минуте сборная Иордании вышла вперед - 0:1.
Во второй части матча сборная Ирака на 68 минуте сравняла счет. Наджи является автором забитого мяча. А через 9 минут уже иранцы вырываются вперед - 2:1. Сборная Иордании длительное время не могла реализовать ни одного момента, но на дополнительных минутах все-таки забивала гол, а на 97 минуте закрепила свою победу - 2:3.
В результате сборная Иордании проходит в четвертьфинал. 2 февраля она сыграет против Таджикистана. Начало - в 18:00 по киевскому времени.
FT | ???????? Iraq 2️⃣-3️⃣ Jordan ????????— #AsianCup2023 (@afcasiancup) January 29, 2024
???? A dramatic second half sees two stoppage time strikes secure Jordan’s spot in the Quarter-Finals!#AsianCup2023 | #HayyaAsia | #IRQvJOR pic.twitter.com/IbWS8fCjwW
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