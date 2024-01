Кубок Азии: Иордания выбила сборную Ирака из турнира

Сегодня, 29 января, состоялся матч сборных Ирака против Иордании в рамках 1/8 финала Кубка Азии.

В первом тайме основного времени не произошло никаких результативных действий, но на 46 минуте сборная Иордании вышла вперед - 0:1.

Во второй части матча сборная Ирака на 68 минуте сравняла счет. Наджи является автором забитого мяча. А через 9 минут уже иранцы вырываются вперед - 2:1. Сборная Иордании длительное время не могла реализовать ни одного момента, но на дополнительных минутах все-таки забивала гол, а на 97 минуте закрепила свою победу - 2:3.

В результате сборная Иордании проходит в четвертьфинал. 2 февраля она сыграет против Таджикистана. Начало - в 18:00 по киевскому времени.

FT | ???????? Iraq 2️⃣-3️⃣ Jordan ????????



???? A dramatic second half sees two stoppage time strikes secure Jordan’s spot in the Quarter-Finals!#AsianCup2023 | #HayyaAsia | #IRQvJOR pic.twitter.com/IbWS8fCjwW