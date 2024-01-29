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Кубок Азии: Иордания выбила сборную Ирака из турнира

Кубок Азии
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Кубок Азии: Иордания выбила сборную Ирака из турнира

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Сегодня, 29 января, состоялся матч сборных Ирака против Иордании в рамках 1/8 финала Кубка Азии.

В первом тайме основного времени не произошло никаких результативных действий, но на 46 минуте сборная Иордании вышла вперед - 0:1.

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Во второй части матча сборная Ирака на 68 минуте сравняла счет. Наджи является автором забитого мяча. А через 9 минут уже иранцы вырываются вперед - 2:1. Сборная Иордании длительное время не могла реализовать ни одного момента, но на дополнительных минутах все-таки забивала гол, а на 97 минуте закрепила свою победу - 2:3.

В результате сборная Иордании проходит в четвертьфинал. 2 февраля она сыграет против Таджикистана. Начало - в 18:00 по киевскому времени.

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Источник:
UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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