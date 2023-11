"Мы проиграли матч, но спасли себе жизнь": как Израиль навсегда покинул азиатский футбол

Эрец-Исраэль

Израиль изначально был белой вороной среди своих соседей.

Мусульманские общества с традиционным укладом и тысячи беженцев из охваченной войной и погромами Европы – ну что у них общего? Только земля, которую уже пару тысячелетий не удается поделить.

Футбол не стал исключением – они и здесь начинали по-разному. Если в арабские страны игру завезли британские солдаты, то в Израиле первые мячи и поля появились с подачи многочисленных мигрантов, прибывавших еще когда Палестина была под османами.

Первый сезон отбегали в 1927-28 годах. В 1929-м футбольную федерацию Эрец-Исраэль (Земли Обетованной) приняли в ФИФА.

Вообще EIFA должна была представлять все население Британской Палестины, но арабы сначала пасли задних, а затем и подавно вышли из сборной. Конечно, это не из-за спорта. Евреев становилось все больше по мере того, как Европу накрывал фашизм. Если в 1910-м они составляли 10% населения, то перед Второй мировой – уже 30%. И это был точно не конец.

Also, against the British plans, large numbers of the Jewish diaspora were returning. The 20s & 30s saw a massive population boom from new immigrants, Arabs & Jews.

When Britain handed over the land, the Jews reestablished the Nation of Israel & were attacked on day one. pic.twitter.com/OzipG7NNqE — Brian K. Lewis (@bklewis201) October 30, 2023

Что должны были делать британцы? Разрешить евреям подмять под себя арабское большинство? Или же дать добро арабам на оккупацию поселений сионистов? Лондон застрял в шпагате.

Тем временем футбольная сборная Эрец-Исраэль этого словно не замечала. Она первой в Азии сражалась за право сыграть на мундиалях. В квалификации к ЧМ-34 евреи были биты Египтом (1:7, 1:4), через четыре года их остановила Греция (1:3, 0:1).

Других матчей у команды было немного; только в 1940 году французский Ливан согласился сыграть и был разгромлен 5:1. Это первая победа евреев в международном футболе.

Ну, а следующие матчи Израиль проводил уже как независимое государство. Он объявил себя таковым в 1948-м, и этот шаг неожиданно поддержали и США, и СССР, хотя единодушия ни в одной из столиц не было.

"Вы просто не понимаете, что существует 40 млн арабов и 400 тысяч евреев. Миллионы арабов возьмут верх над тысячами евреев. Нефть - вот та сторона, на которой мы должны находиться", - убеждал президента Гарри Трумэна министр обороны Джеймс Форрестол и оказался неправ, ведь за неполный год еврейское ополчение наголову разбило арабские армии и вышло к Красному морю.

Lets talk Data series - The Arab-Israeli War of 1948

The Arab-Israeli War of 1948 broke out when five Arab nations invaded territory in the former Palestinian mandate immediately following the announcement of the independence of the state of Israel on May 14, 1948. In 1947, and… pic.twitter.com/bLwXoZ0i6A — IC (Intellectually Confused) (@IntConfused) October 27, 2023

Израиль завоевал свое право на существование, еще бы. А через 7 лет, в 1956-м, приложился к созданию Азиатской конфедерации футбола (AFC), рассчитывая через спорт смягчить отношения с соседями.

Тщетно, конечно.

Золотой век

Таким его называют сами евреи.

Это период в 1964-74 годах, когда сборная Израиля и тамошние клубы завоевали кучу трофеев.

Началось 26 мая 1964 года с победы Израиля на домашнем Кубке Азии. Хозяева победили Гонконг 1:0, далее Индию 2:0 и, наконец, в финале обыграли Южную Корею – 2:1.

Вероятно, сам этот календарь вызвал у вас вопрос: "А где остальные?" Так вот арабские и просто мусульманские государства бойкотировали Израиль. Вскоре к ним присоединился и маоистский Китай.

Israel- 1964 Asian Cup winners after their 2-1 victory over South Korea at the Ramat Gan Stadium.#FootballHistory pic.twitter.com/HY9HjC2URC — Kootsebi Sowah (@Kootsebi) September 29, 2021

Иногда доходило до абсурдного. Так, в отборе к ЧМ-1958 против Израиля отказались играть все его соперники – Судан, Турция, Египет и Индонезия. Пришлось евреям бегать стыки с крепкой командой Уэльса – и вы сами понимаете, что было дальше.

В Азиатском клубном чемпионате - предшественнике Лиги чемпионов АФК - происходило то же самое. В 1967-м "Хапоэль Тель-Авив" выиграл трофей, сыграв один матч из запланированных четырех.

В 1969-м прошло лучше, поскольку "Маккаби" сразу опредилили в группу с представителями лояльных государств – и израильтяне снова выиграли кубок, одолев в финале южнокорейский "Янджи".

В 1970-м был новый розыгрыш и новый скандал – теперь против "Хапоэля" не вышел играть ливанский "Хоменетмен".

Еще через год демарш перед финалом устроила "Аль-Шорта" из саддамовского Ирака, и "Маккаби" взял кубок без боя.

Started in 1967 with ???????? Hapoel Tel Aviv, stopped in 1971 after ???????? Al Shorta withdrew and ???????? Maccabi Tel Aviv won, returned in 1985, changed its format in 2002, and in #ACL2021 will witness a new king, with a record of 4 titles.

???????? Al Hilal or Pohang ????????#ACLFinal tomorrow???? pic.twitter.com/p3oEolc2xj — Uri Levy (@Levyninho) November 22, 2021

Откуда такое сопротивление? Во-первых, оскорбление за позорное поражение в Шестидневной войне. Сирия, Египет и Иордания не просто не положили конец существованию Израиля, но попутно потеряли Синай, Сектор Газы, Западный берег реки Иордан и Голанские высоты, а еще почти всю авиацию.

Во-вторых, отомстить евреям в футболе арабы не могли – те были на голову сильнее. Тренер Эммануэль Шеффер и нападающий Мордехай Шпиглер – главные персоны тех времен. На Олимпиаде в Мехико их дуэт вывел Израиль в четвертьфинал, а уже в 1970-м Израиль удивил всех на дебютном для себя мундиале. Ничьи против Италии (0:0) и Швеции (1:1) вместе с боевым поражением от Уругвая (0:2) резко контрастировали с тем, что фаны привыкли видеть от азиатских сборных.

В конце концов, Шпиглер доказал свое качество и потом в молодом "ПСЖ", забив 10 голов в 13 матчах, а дальше – в "Нью-Йорк Космос", где доигрывал рядом с Пеле.

Арабы на этом фоне выглядели отсталыми, и они планировали месть - одновременно военную и спортивную.

Матч смерти в Тегеране

Что касается армий, то вы, наверное, слышали о Войне Судного дня.

В 1973 году Египет и Сирия так напали на Израиль в Йом-Кипур, что, если бы не вмешательство СССР, обоим пришлось бы подписывать капитуляцию.

Что касается спорта, то главные события развернулись на Азиатских играх в Тегеране в 1974-м. Сейчас это звучит дико, но в то время Иран был одним из немногих дружественных к израильтянам государств в регионе. Местные команды играли с ними в футбол, принимали на своих стадионах; в Тегеране жила многочисленная еврейская община.

Нравилось ли это местным? Уже в 1979-м они дадут на это такой ответ, что он поразит весь мир.

This week in April 1974, Iran's football federation appointed former Manchester United manager Frank O'Farrell as manager of the national team, after Brian Clough turned down the job. O'Farrell won gold at the 1974 Asian Games with Team Melli, beating Israel 1-0 in the final. pic.twitter.com/xmyjQvkCnq — Robert Steele (@rob_steele1) April 12, 2022

Ну, а в 74-м шах Реза Пехлеви еще контролировал ситуацию – по крайней мере, ему так казалось. Израильтяне, приглашенные на Игры, видели ситуацию иначе.

"У нас было много лекций по самообороне, которые читали сотрудники службы безопасности. Они водили нас на стрельбище и учили пользоваться боевым оружием", — вспоминал футболист Одед Махнес. – Более того, некоторые стены дома с нашей делегацией были из гипсокартона, чтобы в случае опасности можно было пробежать сквозь них".

Скажете, зря? Но после того, как Орит Абрамовиц выиграла золото в прыжках в высоту, ее соперницы из Китая и Японии отказались пожать ей руку. Когда Есфирь Рот-Шахаморов завоевала третью золотую медаль и звучал национальный гимн Израиля, десятки тысяч иранцев матерились и кричали: "Иран! Иран!" Ицхак Пистинер, баскетбольный рефери, был отправлен на трибуны после того, как команда Северной Кореи отказалась реагировать на его свистки.

Игры ненависти – вот что это было. И главное их событие планировалось на закуску – финал футбольного турнира Израиль – Иран.

Капитан сборной Цви Розен признавался: "Мы видели другие матчи [на турнире], которые были наполовину товарищескими. А вот Иран против Израиля – это была война. Футбольный финал перестал быть спортивным событием, и это очень тревожило нас".

Как только израильтяне подъехали к стадиону, их забросали тысячами куриных голов. Толпа завизжала: "Мы должны отпилить голову Моше Даяна и застрелить Голду Меир".

Шпиглер уже не играл, а только комментировал матч с места событий вместе с Яиром Штерном, и оба были до смерти напуганы.

"Нам было понятно, что если бы Израиль выиграл, игроки не остались бы в живых", – сказал Штерн, когда добрался домой. "В пресс-ложе царила настоящая паника. Мы боялись, что если забьем первый гол, бешеная публика отомстит нам".

В конце концов, Израиль тогда схитрил и забил единственный гол в матче в свои ворота. Его автора Ицхака Шума партнеры приветствовали так, словно он принес трофей.

"Пусть мы проиграли матч, но мы спасли себе жизнь", – признал тогда тренер сборной Давид Швейцер.

Ну, а через две недели в том же Тегеране была проголосована резолюция авторства Кувейта, согласно которой Израиль выбрасывали из AFC. За данное решение проголосовали Афганистан, Бахрейн, Бруней, Ирак, Кувейт, Ливан, Непал, Саудовская Аравия, Сирия, Северная Корея, ОАЭ, Пакистан и Китай.

"Арабская террористическая война двойственна: она объединяет варварские физические нападения с попытками изолировать Израиль в мире", - заявил тогда министр образования Аарон Ядлин. "Но наша страна готова воевать на всех фронтах".

Что это означало по факту? Только то, что на следующие 20 лет футбольный Израиль стал бездомным.

Путь в УЕФА

Куда двигаться дальше? С кем играть? Неясно.

Хуже всего было клубам – они вообще попали в изоляцию. Никаких международных матчей, что равноценно застою и деградации.

Касательно сборной, то на ЧМ-1978 она пыталась отобраться через OFC (Океанию), но та играла совместный отбор с азиатами, и в случае выхода в финальный раунд евреев ждало все, через что они уже прошли.

Во избежание этого перед ЧМ-1982 Израиль отправился уже в УЕФА, где набрал 5 очков в группе с Шотландией, Северной Ирландией, Швецией и Португалией. Оппозиция была чересчур сильной, чтобы даже мечтать о мундиале.

Что делать? Снова прибились к Океании, однако даже не вышли в межконтинентальные стыковые матчи в 1986-м– это право выиграла Австралия.

Успешнее выступили израильтяне через 4 года – на этот раз они преодолели отбор у OFC, а в стыках навязали борьбу Колумбии Рене Игиты, Карлоса Вальдеррамы и Фредди Ринкона. 0:1 по сумме двух матчей – это было достойно.

Видимо, после тех встреч европейцы и поняли, что Израиль в УЕФА каши не испортит, поэтому одна за другой появились предложения взять IFA к себе. Австралия была не против – зачем ей искусственный и к тому же сильный конкурент? Ну, и логистический довод тоже оказался вполне рабочим.

19 сентября 1991 года израильские клубы были допущены к еврокубкам; спустя еще два года на Кипре IFA стала временным членом УЕФА; 28 апреля 1994-го вхождение оформили окончательно – такова была хронология событий.

И, да – Израиль с тех пор ни разу не играл на чемпионатах мира или Европы. Пока его успехи ограничиваются молодежным футболом.

Также евреям изредка "везет" на антисемитов. Для контекста, в 2007-м фанаты боснийского "Широки Бриег" весь матч "бросали зиги"; в 2013-м во время спарринга с Венгрией в Будапеште группа ультрас скандировала "вонючие жиды". Всё это бывает.

Но пожалели ли израильтяне о своем решении? Задумывались ли над возвращением в Азию, где точно были бы одним из грандов и, вероятно, играли бы на ЧМ? Когда спикера IFA Шломи Барзеля спросили об этом, он только усмехнулся: