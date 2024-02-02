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Кубок Азии: Иордания стала первым полуфиналистом турнира, обыграв сборную Таджикистана

Кубок Азии
Обновлено

0:1

Кубок Азии: Иордания стала первым полуфиналистом турнира, обыграв сборную Таджикистана

afcasiancup

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Сегодня, 2 февраля, состоялся матч Таджикистана против Иордании в рамках четвертьфинала Кубка Азии.

В первом тайме ни одна из команд не отметилась опасными действиями, сборные ушли в раздевалку с ничьей - 0:0.

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После перерыва на 66-й минуте игрок сборной Таджикистана Ханонов забил гол в собственные ворота. В течение основного времени команда пыталась отыграть один мяч, но у них ничего не получилось. Финальный свисток - 0:1.

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Таким образом Иордания стала первым полуфиналистом турнира. Сборная сыграет 6 февраля с соперником, который еще не определен. Начало - в 17:00.

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Источник:
UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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