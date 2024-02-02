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Кубок Азии: Иордания стала первым полуфиналистом турнира, обыграв сборную Таджикистана
0:1
afcasiancup
Сегодня, 2 февраля, состоялся матч Таджикистана против Иордании в рамках четвертьфинала Кубка Азии.
В первом тайме ни одна из команд не отметилась опасными действиями, сборные ушли в раздевалку с ничьей - 0:0.
После перерыва на 66-й минуте игрок сборной Таджикистана Ханонов забил гол в собственные ворота. В течение основного времени команда пыталась отыграть один мяч, но у них ничего не получилось. Финальный свисток - 0:1.
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Таким образом Иордания стала первым полуфиналистом турнира. Сборная сыграет 6 февраля с соперником, который еще не определен. Начало - в 17:00.
FT | ???????? Tajikistan 0️⃣-1️⃣ Jordan ????????— #AsianCup2023 (@afcasiancup) February 2, 2024
???? A solid defensive performance leads the way as Jordan advance to the Semi-Finals for the first-time ever. ????????????????????????????????????????!#AsianCup2023 | #HayyaAsia | #TJKvJOR pic.twitter.com/6JLqnGkfbb
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