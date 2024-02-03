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Иран одержал волевую победу над Японией и прошел в 1/2 финала Кубка Азии
В конце все решило пенальти
Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках четвертьфинального поединка Кубка Азии Иран противостоял Японии.
Счет был открыт на 28 минуте усилиями полузащитника "Спортинга" Хидемасы Морити. В первом тайме победили японцы.
На 55 минуте иранцы сравняли счет благодаря Мохаммаду Мохеби. По состоянию на 90+5 минуту на табло была ничья, однако арбитр назначил пенальти в ворота Японии. Ализера Джаханбахш реализовал приговор из точки и вывел свою команду в следующий раунд.
В полуфинале турнира Иран встретится с победителем пары Катар – Узбекистан. Они сыграют тоже сегодня, начало – в 17:30.
В параллельном полуфинале встретятся Иордания и Южная Корея. Встречи 1/2 финала запланированы на 6-7 февраля, а финал – на 10 февраля.
⏰ FT | ???????? IR Iran 2️⃣ -1️⃣ Japan ????????— #AsianCup2023 (@afcasiancup) February 3, 2024
The comeback is complete. IR Iran are through to the semi-finals for the first-time since 2004!#AsianCup2023 | #HayyaAsia | #IRNvJPN pic.twitter.com/G8yzRTu00x
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