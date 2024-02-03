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Иран одержал волевую победу над Японией и прошел в 1/2 финала Кубка Азии

Кубок Азии

В конце все решило пенальти

Иран одержал волевую победу над Японией и прошел в 1/2 финала Кубка Азии

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В рамках четвертьфинального поединка Кубка Азии Иран противостоял Японии.

Счет был открыт на 28 минуте усилиями полузащитника "Спортинга" Хидемасы Морити. В первом тайме победили японцы.

На 55 минуте иранцы сравняли счет благодаря Мохаммаду Мохеби. По состоянию на 90+5 минуту на табло была ничья, однако арбитр назначил пенальти в ворота Японии. Ализера Джаханбахш реализовал приговор из точки и вывел свою команду в следующий раунд.

В полуфинале турнира Иран встретится с победителем пары Катар – Узбекистан. Они сыграют тоже сегодня, начало – в 17:30.

В параллельном полуфинале встретятся Иордания и Южная Корея. Встречи 1/2 финала запланированы на 6-7 февраля, а финал – на 10 февраля.

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