Иран одержал волевую победу над Японией и прошел в 1/2 финала Кубка Азии

В рамках четвертьфинального поединка Кубка Азии Иран противостоял Японии.

Счет был открыт на 28 минуте усилиями полузащитника "Спортинга" Хидемасы Морити. В первом тайме победили японцы.

На 55 минуте иранцы сравняли счет благодаря Мохаммаду Мохеби. По состоянию на 90+5 минуту на табло была ничья, однако арбитр назначил пенальти в ворота Японии. Ализера Джаханбахш реализовал приговор из точки и вывел свою команду в следующий раунд.

В полуфинале турнира Иран встретится с победителем пары Катар – Узбекистан. Они сыграют тоже сегодня, начало – в 17:30.

В параллельном полуфинале встретятся Иордания и Южная Корея. Встречи 1/2 финала запланированы на 6-7 февраля, а финал – на 10 февраля.

⏰ FT | ???????? IR Iran 2️⃣ -1️⃣ Japan ????????



The comeback is complete. IR Iran are through to the semi-finals for the first-time since 2004!#AsianCup2023 | #HayyaAsia | #IRNvJPN pic.twitter.com/G8yzRTu00x