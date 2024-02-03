Кубок Азии-2023. Катар - Узбекистан 1:1(3:2). Известны полуфиналисты, хозяева турнира идут дальше

Стали известны полуфиналисты Кубка Азии. В последнем матче 1/4 Катар в серии пенальти обыграл Узбекистан и теперь встретится с Ираном. Другой парой стала Иордания с Южной Кореей.

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Ранее Иордания минимально обыграла Таджикистан (0:1), Южная Корея дожала Австралию в дополнительное время (1:2), а Иран переиграл Японию (2:1).

В основное время матча в Эль-Хауре команды обменялись голами. На 27-й минуте хозяева турнира благодаря автоголу вратаря сборной Узбекистана Уткира Юсупова открыли счет. Оппоненты ответили на 59-й минуте, отличился Одилджон Хамробеков.

В дополнительное время команды не забивали. Серия пенальти была за сборной Катара - 3:2.

Кубок Азии-2023, 1/4 финала

Катар - Узбекистан 1:1 (3:2)

Голы: Уткир Юсупов, 27 (автогол) - Одилджон Хамробеков, 59