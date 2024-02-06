Иран - Катар. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча полуфинала Кубка Азии-2023

Во втором полуфинале Кубка Азии-2023 сойдутся сборные Ирана и Катара. Обе пока не проигрывали на турнире, но теперь придется кому-то уступить. В финале их уже ждет Иордания, которая довольно неожиданно справилась с Южной Кореей.

Матч Иран - Катар состоится 7-го февраля. Прямая трансляция будет доступна на канале Sport 3.

Полуфинал Кубка Азии-2023

7 февраля, 2024 год. 17:00. "Аль-Тумама" (Доха)

Иран - Катар. 17:00

Прямая трансляция: Sport 3