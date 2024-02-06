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Иран - Катар. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча полуфинала Кубка Азии-2023

Кубок Азии

Детали матча

Иран - Катар. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча полуфинала Кубка Азии-2023

Фото: Федерація футболу Катару

Новина українською

Во втором полуфинале Кубка Азии-2023 сойдутся сборные Ирана и Катара. Обе пока не проигрывали на турнире, но теперь придется кому-то уступить. В финале их уже ждет Иордания, которая довольно неожиданно справилась с Южной Кореей.

Матч Иран - Катар состоится 7-го февраля. Прямая трансляция будет доступна на канале Sport 3.

Полуфинал Кубка Азии-2023

7 февраля, 2024 год. 17:00. "Аль-Тумама" (Доха)

Иран - Катар. 17:00

Прямая трансляция: Sport 3

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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