Сон - после вылета с Кубка Азии от Иордании: Игроки сделали всё возможное

Нападающий "Тоттенхэма" Сон Хын Мин принес извинения болельщикам Южной Кореи после проигрыша от Иордании (0:2) на стадии полуфинала Кубка Азии.

"Я на самом деле не знаю, что сказать. Игроки сделали все возможное. Болельщики продемонстрировали нам отличную поддержку, мне очень досадно, что мы не смогли оправдать их ожидания. Я приложу больше усилий, чтобы национальная команда могла развиваться в будущем".

Я опустошен этим результатом. Иордания проводит удивительный путь на этом турнире. Это невероятно. Они этого заслуживают. Они сражались до конца. Но я ни о чем не жалею. Честно говоря, я отдал всё, что мог. Это была действительно тяжелая конкуренция, – добавил капитан "шпор".