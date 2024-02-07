Тренер Южной Кореи Клинсманн не планирует уходить в отставку после вылета от Иордании

Юрген Клинсманн не планирует уходить в отставку после вылета Кореи из Кубка Азии.

В полуфинале сборная Южной Кореи уступила Иордании (0:2), которая впервые в истории вышла в финал турнира.

"Тренер всегда несет ответственность за то, как проходит турнир для команды. Абсолютно. Нашей целью было попасть в финал, но мы не попали в финал. придется принять это, этот результат. Это произошло, потому что Иордания заслужила такой результат.

Я не планирую ничего делать [в плане отставки]. Я планирую проанализировать этот турнир, приехать с командой обратно в Корею, а затем поговорить с федерацией о том, что было хорошо, а что не очень на этом турнире.

Думаю, мы увидели много хорошего. Команда растет, команде еще предстоит подготовиться к чемпионату мира-2026 в течение следующих нескольких лет, с очень сложной квалификацией. Так что впереди нас ждет много работы.

Я очень разочарован. Я зол, потому что нам следовало бы добиться большего. Были причины, по которым мы проиграли этот матч. И нужно принять эти причины. Другая команда показала больше на поле, нужно отдать ей должное", - сказал бывший тренер "Баварии", сборных Германии и США.