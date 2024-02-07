  1. UA-Футбол ⚽
  2. Кубок Азии
  3. Тренер Южной Кореи Клинсманн не планирует уходить в отставку после вылета от Иордании
В тренде
Кубок Азии
Кубок Азии

Кубок Азии - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тренер Южной Кореи Клинсманн не планирует уходить в отставку после вылета от Иордании

Кубок Азии

Южная Корея уступила Иордании в полуфинале Кубка Азии

Тренер Южной Кореи Клинсманн не планирует уходить в отставку после вылета от Иордании

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Юрген Клинсманн не планирует уходить в отставку после вылета Кореи из Кубка Азии.

В полуфинале сборная Южной Кореи уступила Иордании (0:2), которая впервые в истории вышла в финал турнира.

"Тренер всегда несет ответственность за то, как проходит турнир для команды. Абсолютно. Нашей целью было попасть в финал, но мы не попали в финал. придется принять это, этот результат. Это произошло, потому что Иордания заслужила такой результат.

Я не планирую ничего делать [в плане отставки]. Я планирую проанализировать этот турнир, приехать с командой обратно в Корею, а затем поговорить с федерацией о том, что было хорошо, а что не очень на этом турнире.

Думаю, мы увидели много хорошего. Команда растет, команде еще предстоит подготовиться к чемпионату мира-2026 в течение следующих нескольких лет, с очень сложной квалификацией. Так что впереди нас ждет много работы.

Я очень разочарован. Я зол, потому что нам следовало бы добиться большего. Были причины, по которым мы проиграли этот матч. И нужно принять эти причины. Другая команда показала больше на поле, нужно отдать ей должное", - сказал бывший тренер "Баварии", сборных Германии и США.

По теме
yellow-arrow
Сон - после вылета с Кубка Азии от Иордании: Игроки сделали всё возможное
yellow-arrow
Иран - Катар. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча полуфинала Кубка Азии-2023
yellow-arrow
Кубок Азии. Иордания – Южная Корея 2:0. Неожиданный финалист
Южная Корея Юрген Клинсманн
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
espn
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости