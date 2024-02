Кубок Азии-2023. Иран - Катар 2:3. Выжали максимум из себя и вышли в финал

Полуфинал Кубка Азии-2023

07.02.2024. 17:00. "Аль-Тумама" (Доха)

Иран - Катар 2:3

Иран: Бейранванд, Резаеян (Шахрияр 87), Канаани, Халилзаде, Хаджасафи (Мохаммади 46), Эбрахими (Мохеби 46), Эзатолахи, Джаханбахш, Тареми (Асади 90+8), Годдос, Азмун

Катар: Баршам, Педру Мигел (Тарек 63), Али (Хухи 68), Лукас Мендес, Абдурисаг (Аль-Хайдос 63), Абдулсаллам (Хатем 81), Фатхи, Ваад, Ахмед (Мохаммад 46), Альмоэз Али, Афиф

Голы: Азмун 4, Джаханбахш (пен) 51 - Абдулсаллам Дж. 17, Афиф 43, Альмоез 82

Предупреждения: Тораби 18, Хаджасафи 21 - Али 40, Фатхи 50, Маркес 90

Удаление: Халилзаде 90+2

FT | ???????? IR Iran 2️⃣-3️⃣ Qatar ????????



Qatar qualify for #AsianCupFinal for a second consecutive time after a massive win against three-time champions IR Iran! ????#AsianCup2023 | #HayyaAsia | #IRNvQAT pic.twitter.com/guODlYplBK