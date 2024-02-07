Кубок Азии-2023. Иран - Катар 2:3. Выжали максимум из себя и вышли в финал

Полуфинал Кубка Азии-2023

07.02.2024. 17:00. "Аль-Тумама" (Доха)

Иран - Катар 2:3

Иран: Бейранванд, Резаеян (Шахрияр 87), Канаани, Халилзаде, Хаджасафи (Мохаммади 46), Эбрахими (Мохеби 46), Эзатолахи, Джаханбахш, Тареми (Асади 90+8), Годдос, Азмун

Катар: Баршам, Педру Мигел (Тарек 63), Али (Хухи 68), Лукас Мендес, Абдурисаг (Аль-Хайдос 63), Абдулсаллам (Хатем 81), Фатхи, Ваад, Ахмед (Мохаммад 46), Альмоэз Али, Афиф

Голы: Азмун 4, Джаханбахш (пен) 51 - Абдулсаллам Дж. 17, Афиф 43, Альмоез 82

Предупреждения: Тораби 18, Хаджасафи 21 - Али 40, Фатхи 50, Маркес 90

Удаление: Халилзаде 90+2

FT | ???????? IR Iran 2️⃣-3️⃣ Qatar ????????



Qatar qualify for #AsianCupFinal for a second consecutive time after a massive win against three-time champions IR Iran! ????#AsianCup2023 | #HayyaAsia | #IRNvQAT pic.twitter.com/guODlYplBK — #AsianCup2023 (@afcasiancup) February 7, 2024

Предпоследний матч Кубка Азии-2023 оказался весьма эмоциональным и зрелищным. Полуфинал между Ираном и Катаром подарил нам 5 голов, пенальти, удаление, 16 минут компенсированного времени и множество эмоций. Фаворитом встречи считалась сборная Ирана, поскольку выглядела крепче своего соперника, если, прежде всего, анализировать предыдущие матчи, или же если просто посмотреть на общую стоимость команд на Transfermarkt.

Поединок начался для иранцев просто великолепно. Уже на 4-ой минуте самая большая звезда матча Сардар Азмун сумел эффектным ударом через себя открыть счет. Впоследствии возник еще один опасный момент уже от Годдоса, но защитник заблокировал удар. Катарцам удалось довольно быстро отквитать гол. Акрам Афиф, находясь в штрафной площадке соперников, отдал классный пас на вбегающего Абдулсаллама. Удар получился не из лучших, но благодаря рикошету залетел в ворота.

Иран играл очень неплохо - игроки старались действовать у ворот Баршама нестандартно, используя свои технические данные. В свою очередь Катар придерживался собственного стиля, компактно играя в обороне, и быстро организовывая контратаки. Особенно хозяева турнира любили делать передачи с левого фланга в площадку Ирана в надежде, что кто-то за него зацепится. Несмотря на то, что владение мячом и количество атак были за иранцами, второй гол забил именно Катар. Это взятие ворот, безусловно, было самым красивым в этой игре. Лидер Катара Афиф забежал с мячом во владения соперников, и среди четырех защитников попал в правый верхний угол. Очень красиво!

С уверенностью можно сказать, что Акрам Афиф провел свой лучший матч на этом турнире. Он был главным поставщиком креативности для Катара. Да и вообще, его выступления на Кубке Азии вызывают только восхищение - 5 голов и 3 ассиста. Ох, увидеть бы этого кудрявого в каком-то европейском клубе.

Во второй половине игры мы увидели еще более интересные моменты. В начале тайма арбитр назначил пенальти за довольно спорную игру рукой защитника Катара. Джаханбахш пробил по центру, а голкипер прыгнул в угол, поэтому 2:2. В футбольном плане игра была не такой зрелищной. Катар хорошо оборонялся, Иран где-то потерял ту креативность, которая была в первом тайме. Еще и нападающий "Порту" Мехди Тареми, который должен был бы быть лидером Ирана, полностью провалил этот матч. Статистический портал Sofascore поставили ему за полуфинал самую низкую оценку среди всех футболистов - 5,6.

На 82-ой минуте неожиданно забил Катар. Альмоез Али подобрал мяч в штрафной площадке иранцев и пробил в левый нижний угол, при этом еле-еле не оказавшись в офсайде, Это был довольно неожиданный гол. К основному времени арбитр компенсировал аж 13 минут (а играли вообще 16). Казалось, это был подарок для Ирана. Но уже потом он удалил их защитника Халилзаде за якобы фол последней надежды. Опять немного спорное решение. Последний штурм Ирана все же удался. Фанаты Катара хватались за сердце, когда видели как соперник на последних минутах то попадает в штангу, то спасает их вратарь, то подстраховывают защитники.

Как бы ни пытались игроки Ирана сравнять счет, сделать это не удалось. Катар благодаря хорошей командной работе, умениям Афифа и не лучшей игре Ирана выходит в финал Кубка Азии. Действующий чемпион будет пытаться защитить титул в поединке с Иорданией, которая уже удивила весь мир.