Кубок Азии. Иордания - Катар 1:3. Хет-трик с пенальти помогает защитить титул

Начали коллективы очень активно, удары буквально сыпались с обеих сторон. Если о качестве футбола невероятного уровня как таковом говорить не приходилось, то драйв и темп зашкаливали. Центр поля был абсолютной формальностью, мяч в этой части поля вообще не задерживался. Моменты были у обеих сторон, впрочем более конструктивно и ударно выглядели катарцы.

"Бордовые" превосходили своего соперника в скорости, что вылилось в забитый мяч в середине первого тайма. Вингер номинальных гостей Афиф на дриблинге ворвался в штрафную площадку "рыцарей" и нашел ногу защитника. Афиф сам взялся выполнять 11-метровый и открыл счет. Голкипер Иордании Абу-Лайла угадал с направлением удара, однако не сумел дотянуться до мяча.

Высокий темп закономерно сопровождался большим количеством столкновений. Частенько игроков обеих команд можно было увидеть лежачими на газоне. В общем, с течением времени инициатива все больше переходила к ногам футболистов Катара. В конце первых 45 минут произошел тревожный эпизод. Лидер "Аль-Нашама" Акрам Афиф на ровном месте получил повреждение, сделав неудачный шаг на опорную ногу при отборе. Врачи даже вынесли на поле носилки, но все обошлось.

В перерыве Хуссейну Аммуту нужно было что-то придумать и расшевелить своих подопечных. И испанскому коучу это удалось. Его футболисты во второй половине поединка начали действовать заметно более агрессивно и зажимали катарцев в последней трети. Иорданцы имели несколько неплохих моментов и обстреливали ворота Баршама с разных позиций. Гол откровенно напрашивался и в конце концов пришел. Защитники сборной Катара проспали фланговую подачу и упустили в собственной штрафной Аль-Наймата, а тот после приема вторым касанием мощным ударом отправил мяч в сетку ворот хозяев турнира.

Впрочем, праздновали "рыцари" недолго. Уже через 5 минут "бордовые" снова заработали пенальти. Арбитр встречи сначала не увидел нарушения правил, однако после просмотра VAR все же указал на точку. 11-метровый снова исполнял Афиф, и снова результативно.

Примечательно, что заданный в самом начале матча высокий темп сохранялся на протяжении всех 90 минут. Энергии у футболистов обеих сборных было хоть отбавляй. Этот финальный поединок отличался своим колоритом от того, что мы обычно привыкли видеть в решающих поединках европейского континента. Вместо тактической взвешенности и осторожности Иордания и Катар отдали предпочтение максимальной открытости и вообще не закрывались в обороне. Что безусловно было лишь на радость VIP-зрителям на трибунах.

После второго пропущенного гола подопечные Аммута откровенно расклеились, смирились со своей участью и бросили играть. Ну а катарцы заработали третий пенальти. Опять после просмотра VAR, и снова реализовал Афиф. Тем не менее, назвать эти пенальти нарисованными язык не повернется - иорданцы во всех трех эпизодах фолили по делу. Праздник футбола в Катаре вообще имел свой аутентичный характер. Иорданцы проигрывая улыбались, а судья компенсировал к поединку целых 13 минут!

В итоге в битве двух королевств победило катарское. В концовке "рыцари" даже не сопротивлялись, а просто доигрывали встречу до логического завершения. Национальная сборная Катара во главе с Тинтином Маркесом защищает титул чемпиона и завоевывает второй в своей истории подобный трофей. А для Иордании выступление на этом форуме и так уже стало историческим. Никогда ранее "рыцари" не добирались настолько высоко в первенстве Азии.

Финал Кубка Азии

10.02.2024. Катар, город Лусаил. Стадион "Лусаил Айконик".

Иордания - Катар 1:3

Голы: Аль-Наймат, 67 - Афиф 22 (пенальти), 72 (пенальти), 90+4 (пенальти)

Сборная Иордании: Абу-Лайла, Аль-Аджалин, Абу-Аль-Араб, Насиб, Хаддад, Аль-Марди (Ратеб 80), Аль-Равабде, Аль-Рашдан, Олван, Аль-Наймат, Аль-Тамари

Главный тренер: Хуссейн Аммут

Сборная Катара: Баршам, Мендес, Али, Сальман, Абдулсаллам (Асад 52), Фатахи, Габер, Аль-Хайдос (Хатем 53), Абдуризаг (Мохаммед 64), Афиф, Али (Хухи 81)

Главный тренер: Тинтин Маркес

Предупреждения: Олван 18, Аль-Аджалин 45+7, Аль-Наймат 86, Асад 90+9, Баршам 90+16