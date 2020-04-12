Новая звезда Беларуси. Бразилец Рамос дальним ударом в девятку выводит Торпедо в лидеры. ВИДЕО

"Торпедо-БелАЗ" из Жодино продемонстрировало, как нужно угадывать с трансферами. Весной к команде присоединился 24-летний бразилец Габриэль Рамос, который переехал в Беларусь из Грузии, где выступал за "Динамо" (Батуми). И он сразу стал одним из самых заметных игроков местного чемпионата.

В первом туре Рамос забил победный гол в ворота "Шахтера" Юрия Вернидуба. С "Белшиной" промолчал, а в игре с "Динамо" (Минск) остался в резерве - его команда проиграла. В субботу "Торпедо" принимало лидера - "Энергетик-БГУ" и Габриэль стал героем поединка. Сначала он отдал результативный пас на капитана Хачатуряна, а затем нанес классный удар с дальней дистанции в верхний угол.

"Торпедо-БелАЗ" в итоге победил 2:0 и вышел на первое место, опередив "Энергетик" по дополнительным показателям.