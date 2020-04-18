Чемпионат Беларуси. Удаление Хачериди привело к поражению Динамо Брест Витебску

“Динамо” Брест пока не способно выиграть в чемпионате Беларуси-2020 два матча подряд. В прошлом туре команде Ковальчука более-менее удалось провести хороший матч с “Ислочью” и выиграть со счетом 3:1, но сегодня Брест снова разочаровал. Закономерное поражение “Витебску” и два удаления – для “Динамо” это был провальный матч во всех смыслах.

У Бреста в основе вышли три украинца: Хачериди, Нойок и Милевский, у “Витебска” полный матч провел Максим Каленчук. Экс-игрок “Стали” и “Руха” провел очень хороший поединок, активно участвуя в атаках “Витебска”. А вот украинцы Бреста провели слабый матч. Милевский и Нойок сыграли просто посредственно, а вот Евгений Хачериди выдал, наверное, один из худших поединков в своей карьере. Экс-игрок "Динамо" Киев и "ПАОКа" регулярно допускал позиционные ошибки, дарил мяч сопернику в простых ситуациях, а на последних минутах, когда "Динамо" Брест отбивалось, играя в меньшинстве (две желтых Кики), украинец привез пенальти и получил удаление за отмашку в своей штрафной площадке.

"Витебск" на протяжение всего матча выглядел солиднее Бреста, проявлял больше желания и заслуженно победил. Тренерскому штабу “Динамо” Брест нужно вернуть футболистам концентрацию и мотивацию. С таким настроем чемпионское звание защитить не получится.

Высшая лига, пятый тур. Витебск, “Витебский”, 287 зрителей

“Витебск” – “Динамо” Брест 1:0

Гол: Николэеску 87 (пен.)

“Витебск”: Сороко – Чалов, Назаренко, Скитов, Вандерсон – Клопоцкий, Каленчук – Волков (Николаэску 78), Гуренко, Матвеенко – Сантос (Жулио 90)

“Динамо”: Павлюченко – Кисляк, Хачериди, Печенин (Веретило 23), Кики – Нойок, Кривец (Садовский 68) – Гордейчук, Милевский (Павловец 77), Юзепчук – Шевченко

Предупреждения: Кики 27, Кривец 59, Кики 73, Нойок 86

Удаления: Кики 73, Хачериди 85