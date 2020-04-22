Кучук возглавил минское Динамо

Новым главным тренером минского "Динамо" стал известный в Украине специалист Леонид Кучук.

На тренерском мостике Кучук сменил Сергея Гуренко, которого отправили в отставку 20 апреля.

Последним местом работы Кучука был львовский "Рух". Также тренер возглавлял киевский "Арсенал", каменскую "Сталь" и молдавский "Шериф".

По итогам прошлого сезона "Динамо" Минск заняло четвертое место в чемпионате страны. В нынешнем чемпионате динамовцы имеют 6 очков после 5 туров и располагаются на 12 позиции.