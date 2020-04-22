  1. UA-Футбол ⚽
  2. Беларусь
  3. Кучук возглавил минское Динамо
В тренде

Кучук возглавил минское Динамо

Беларусь
(1 голосов)

Специалист вернулся на родину

Кучук возглавил минское Динамо
Новина українською

Новым главным тренером минского "Динамо" стал известный в Украине специалист Леонид Кучук.

На тренерском мостике Кучук сменил Сергея Гуренко, которого отправили в отставку 20 апреля.

Последним местом работы Кучука был львовский "Рух". Также тренер возглавлял киевский "Арсенал", каменскую "Сталь" и молдавский "Шериф".

По итогам прошлого сезона "Динамо" Минск заняло четвертое место в чемпионате страны. В нынешнем чемпионате динамовцы имеют 6 очков после 5 туров и располагаются на 12 позиции.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Леонид Кучук Динамо (Минск)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Динамо (Минск)

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...