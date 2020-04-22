Кучук возглавил минское Динамо
Специалист вернулся на родину
Новым главным тренером минского "Динамо" стал известный в Украине специалист Леонид Кучук.
На тренерском мостике Кучук сменил Сергея Гуренко, которого отправили в отставку 20 апреля.
Последним местом работы Кучука был львовский "Рух". Также тренер возглавлял киевский "Арсенал", каменскую "Сталь" и молдавский "Шериф".
По итогам прошлого сезона "Динамо" Минск заняло четвертое место в чемпионате страны. В нынешнем чемпионате динамовцы имеют 6 очков после 5 туров и располагаются на 12 позиции.
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Источник:Динамо (Минск)
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