Смолевичи - Динамо Минск 1:3. Без Кучука на скамейке минчане сильнее аутсайдера

Приехавший в Беларусь недавно Леонид Кучук в этой встрече не мог руководить командой непосредственно со скамейки запасных, так как отбывал карантин. Правда игровая модель "Динамо" все равно претерпела серьезные изменения, которые коснулись и кадров.

Вернул себе место в основе Миха Горопевшек, который в центре обороны заменил как раз украинца Артема Сухоцкого. В целом редут был новым, так как впервые в этом сезоне минчане вышли в четыре защитника, а на флангах дебютировали опытный Шитов и Бручич, который до этого выходил в полузащите. У "Смолевичи" также были новшества, в частности, появились в стартовом ростере Котов, Макаров и Мухамедов.

Уже в дебюте "Динамо" использовало по сути первый же свой момент, стоило лишь ускориться в комбинационной работе. Перевод на левый фланг закончился прострелом Бручича, на который откликнулся Бахар. В дальнейшем на желтых карточках "повисли" капитаны обеих команд, а забить снова могли гости. Но с ударом Шикавки головой справился голкипер "Смолевичи".

У хозяев мало что получалось в атаке, кроме комбинаций на дальних подступах к штрафной площадке. "Динамо" же в концовке первого тайма смогло забить еще раз. Бахар заработал пенальти, пробросив мяч мимо Бутаревича и получив удар сзади по ахиллам, а Шикавка уверенно привел приговор в исполнение.



Во втором тайме игра продолжилась под диктовку гостей, которые могли довести счет до крупного еще раньше, чем это собственно случилось. В голевом же эпизоде два супер-момента было у Бахара, но забил Шикавка. В результате обрезки Бутаревича форвард "Динамо" вышел один на один. Правда судьи не заметили игру рукой в исполнении Евгения, что и позволило ему прервать пас соперника и пробросить мяч себе на ход. Однако на итоговый счет это большого влияния не имело - перевес гостей был тотальным.

Тем не менее, интригу на концовку поединка решил оставить Миха Горопевшек, который срезал в собственные ворота навес соперника справа. Хозяева взбодрились и по инерции еще провели несколько неплохих атак, правда без акцентированных ударов в завершении.

Смолевичи - Динамо Минск 1:3 (0:2)

Голы: Горопевшек (73 авт) - Бахар (7), Шикавка (39 пен, 69)

Смолевичи: Фильцов - Алибеков, Жевнеров, Бондаренко (Александрович 66), Котов - По, Макаров, Бутаревич, Джигеро (Турик 85) - Барсуков - Мухамедов (Верас 46).

Динамо: Плотников - Шитов, Горопевшек, Динга, Бручич - Риос, Павловски (Козлов 73), Олехнович - Климович, Бахар (Вергейчик 90+1) - Шикавка (Данило 82).

Предупреждение: Жевнеров (37), Бондаренко (59), Макаров (78) - Олехнович (20), Бахар (47)

Победа позволила "Динамо" подняться в верхнюю половину таблицы, а "Смолевичи" и дальше идут в зоне вылета.