Смолевичи - Динамо Минск. Ставка и анонс на матч

Еще после поражения от "Городеи" (0:1) в четвертом туре главный тренер минского "Динамо" порывался написать заявление "по собственому". Его команда в стартовых матчах чемпионата потерпела три поражения от далеко не самых сильных соперников. Однако руководство клуба уговорило Сергея Гуренко остаться еще на один матч, а тем временем занялось поисками сменщика. Искать долго не пришлось, ведь без работы находился один из самых маститых тренеров страны, Леонид Кучук. Опытный специалист еще в декабре покинул львовский "Рух" в статусе лидера первой лиги Украины.

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"Смолевичи" в этом сезоне вернулся в Высшую лигу, но пока что не может добыть первую победу в элите. Тем не менее, и поражений у подопечных Александра Бразевича всего лишь два, в то время как в активе гостевая ничья с брестским "Динамо" (1:1) и домашняя против "Шахтера" (0:0) из Солигорска.

Беларусь, Высшая лига, 6-й тур

Стадион: "Городской" (Борисов)

Главный арбитр: Сергей Красников

Смолевичи 18:00 Динамо (Минск)

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В прошлом туре "Смолевичи" выдали огненную концовку в Бобруйске и пропустив гол за десять минут до финального свистка, все же успели отыграться, реализовав пенальти. Впрочем, 80% ударов гостей пришлись в створ, так что говорить о незакономерности результата точно нет смысла.

Уверены, что Бразевич не станет ничего менять по сравнению с неплохим по качеству игры матчем с "Белшиной" и на арене с первых минут мы увидим тех же исполнителей.

Ориентировочный состав Смолевичи (4-4-1-1): Гомелько - Алибеков, Жевнеров, Бондаренко, Вакулич - По, Ращеня, Бутаревич, Джигеро - Барсуков - Верас.

В матче-прощании Сергея Гуренко "Динамо" обыграло "Неман" (2:0) благодаря голам Михи Горопевшека и Евгения Шикавки. Столичная команда пропустила лишь один гол в трех последних матчах, что не может не радовать ее болельщиков.

Приход нового тренера - это всегда некие новинки в составе. Правда в случае с Леонидом Кучуком вряд ли можно ждать серьезных изменений сразу. Разве что хорошо знакомому Михе Горопевшеку наставник может дать шанс поиграть в основе после его удачного выхода со скамейки и победного гола в прошлом туре.

Ориентировочный состав Динамо (3-4-2-1): Плотников - Швецов, Динга, Сухоцкий - Риос, Павловски, Олехнович, Горопевшек - Климович, Бахар - Шикавка.

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Цифры и факты

Только "Случ" и "Ислочь" забили больше, чем "Динамо" Минск. Столичные футболисты отметились шестью голами в пяти матчах.

Пока что безапелляционно действует правило, согласно которому пропущенный "Динамо" гол означает его поражение.

"Смолевичи" в двух домашних играх этого сезона забить не смог ни разу.

Прогноз

На фоне в целом нерезультативного характера большинства игр первенства Беларуси стиль Леонида Кучука дает гремучую смесь. Вряд ли в первом своем матче тренер захочет проиграть, а значит даст подопечным установку, которая не имеет ничего общего со ставкой на большое количество забитых мячей.

Ставка: Тотал меньше (2) за 1.82