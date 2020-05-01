Динамо Минск - Слуцк. Анонс и прогноз на центральный матч тура

Леонид Кучук пока не может присутствовать на скамейке запасных, но тренерский штаб во главе с его сыном уже активно внедряет свое видение в структуру игры команды. Это дало результат во время выезда к "Смолевичи" (3:1) в прошлом туре.

"Слуцк" является самой зрелищной командой Беларуси, при этом лидируя в таблице после шести туров. По 3,33 гола в среднем забивается в поединках с участием подопечных Виталия Павлова, но два пропущенных от "Белшины" (3:2) в прошлом туре несколько смущают.

Беларусь, Высшая лига, 7-й тур

Стадион: "Динамо" (Минск)

Главный арбитр: Сергей Стецурин

Динамо Минск 18:00 Слуцк

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В четырех последних матчах столичное "Динамо" выиграло три раза, в каждом случае забивая минимум по два мяча. Лишь последняя встреча прошла под руководством нового тренерского штаба, но изменения в стиле игры к лучшему уже заметны.

Учитывая положительнй результат прошлого матча, не видим причин почему бы стартовый состав сильно отличался от использованного в матче со "Смолевичи".

Ориентировочный состав Динамо Минск (3-4-3): Плотников - Шитов, Горопевшек, Динга - Риос, Олехнович, Павловски, Бручич - Климович, Шикавка, Бахар.

Сенсационный старт в чемпионате "Слуцка" вызвал повышенное внимание не только в стране, но и далеко за границей. В Австралии даже был основан фан-клуб команды Виталия Павлова, что позволило комментаторам в предыдущей игре коллектива обозвать его "самым популярным в мире". Понятно, что речь идет о конкретном моменте и текущих условиях, в которых Высшая лига Беларуси является наиболее статусным турниром среди активных на планете.

Прошлый матч вытащил для команды украинец Сергей Чеботаев. При равном счете защитник выбил мяч с линии собственных ворот, а затем сделал решающий навес на победный гол. Вместе с Умаром Бала украинец становится лидером своего нового коллектива.

Под угрозой дисквалификации у "Слуцка" находится лишь Александр Анюкевич, имеющий в своем пасиве три "горчичника". Марат Бураев был лишен возможности оказаться в заявке на "Витебск" (1:1), правда с тех пор снова был однажды наказан желтой карточкой. Как бы там ни было, все в строю перед "Динамо" и в этом матче смогут принять участие.

Ориентировочный состав Слуцк (4-2-3-1): Панкратов - Чеботаев, Коанда, Анюкевич, Трубило - Семенов, Такулов - Бураев, Козлов, Умар Бала - Сердюк.

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Цифры и факты

Форвард "Динамо" Евгений Шикавка после предыдущего тура единолично возглавил таблицу бомбардиров первенства Беларуси. В его активе четыре гола (два с пенальти) и одна результативная передача.

"Слуцк" ровно в половине матчей сезона забивал по три мяча, но ни разу не смог оставить на замке собственные ворота.

Текущий лидер Высшей лиги пока что не терял очков на выезде, но сыграл при этом лишь два матча. В личном соперничестве с "Динамо" у команды Павлова шесть поражений в семи гостевых встречах при единственной ничьей и всего лишь двух забитых мячах.

Прогноз

Все три домашние встречи "Динамо" в этом сезоне удовлетворили условия ставки "тотал меньше 2,5", две из них хозяева выиграли со счетом 2:0. Нечто схожее ожидаем увидеть и в субботнем противостоянии с лидером, что подходит игровым принципам Леонида Кучука как нельзя лучше.

Ставка: Победа "Динамо" и тотал меньше (2,5) за 3.85