Динамо Минск - Слуцк. Анонс и прогноз на центральный матч тура
В центральном матче 7-го тура чемпионата Беларуси минское "Динамо" примет лидера турнира на данный момент, команду "Слуцк". Поединок начнется в 18:00 в субботу 2 мая.
Леонид Кучук пока не может присутствовать на скамейке запасных, но тренерский штаб во главе с его сыном уже активно внедряет свое видение в структуру игры команды. Это дало результат во время выезда к "Смолевичи" (3:1) в прошлом туре.
"Слуцк" является самой зрелищной командой Беларуси, при этом лидируя в таблице после шести туров. По 3,33 гола в среднем забивается в поединках с участием подопечных Виталия Павлова, но два пропущенных от "Белшины" (3:2) в прошлом туре несколько смущают.
Беларусь, Высшая лига, 7-й тур
Стадион: "Динамо" (Минск)
Главный арбитр: Сергей Стецурин
Динамо Минск 18:00 Слуцк
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В четырех последних матчах столичное "Динамо" выиграло три раза, в каждом случае забивая минимум по два мяча. Лишь последняя встреча прошла под руководством нового тренерского штаба, но изменения в стиле игры к лучшему уже заметны.
Учитывая положительнй результат прошлого матча, не видим причин почему бы стартовый состав сильно отличался от использованного в матче со "Смолевичи".
Ориентировочный состав Динамо Минск (3-4-3): Плотников - Шитов, Горопевшек, Динга - Риос, Олехнович, Павловски, Бручич - Климович, Шикавка, Бахар.
Сенсационный старт в чемпионате "Слуцка" вызвал повышенное внимание не только в стране, но и далеко за границей. В Австралии даже был основан фан-клуб команды Виталия Павлова, что позволило комментаторам в предыдущей игре коллектива обозвать его "самым популярным в мире". Понятно, что речь идет о конкретном моменте и текущих условиях, в которых Высшая лига Беларуси является наиболее статусным турниром среди активных на планете.
Прошлый матч вытащил для команды украинец Сергей Чеботаев. При равном счете защитник выбил мяч с линии собственных ворот, а затем сделал решающий навес на победный гол. Вместе с Умаром Бала украинец становится лидером своего нового коллектива.
Под угрозой дисквалификации у "Слуцка" находится лишь Александр Анюкевич, имеющий в своем пасиве три "горчичника". Марат Бураев был лишен возможности оказаться в заявке на "Витебск" (1:1), правда с тех пор снова был однажды наказан желтой карточкой. Как бы там ни было, все в строю перед "Динамо" и в этом матче смогут принять участие.
Ориентировочный состав Слуцк (4-2-3-1): Панкратов - Чеботаев, Коанда, Анюкевич, Трубило - Семенов, Такулов - Бураев, Козлов, Умар Бала - Сердюк.
Цифры и факты
- Форвард "Динамо" Евгений Шикавка после предыдущего тура единолично возглавил таблицу бомбардиров первенства Беларуси. В его активе четыре гола (два с пенальти) и одна результативная передача.
- "Слуцк" ровно в половине матчей сезона забивал по три мяча, но ни разу не смог оставить на замке собственные ворота.
- Текущий лидер Высшей лиги пока что не терял очков на выезде, но сыграл при этом лишь два матча. В личном соперничестве с "Динамо" у команды Павлова шесть поражений в семи гостевых встречах при единственной ничьей и всего лишь двух забитых мячах.
Прогноз
Все три домашние встречи "Динамо" в этом сезоне удовлетворили условия ставки "тотал меньше 2,5", две из них хозяева выиграли со счетом 2:0. Нечто схожее ожидаем увидеть и в субботнем противостоянии с лидером, что подходит игровым принципам Леонида Кучука как нельзя лучше.
Ставка: Победа "Динамо" и тотал меньше (2,5) за 3.85