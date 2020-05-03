БАТЭ - Неман. Когда 2:0 самый опасный счет...

Борисовский БАТЭ очень быстро добился комфортного преимущества в счете, но едва его не растерял. Гегам Кадимян забил за "Неман".

По сравнению с ориентировочными составами в нашем анонсе было сделано по три изменения в составах каждой из команд. Защитник Яков Филипович дебютировал за БАТЭ и сразу же вышел в центре. Справа в обороне вместо ожидаемого Бессмертного сыграл Александар Филипович, который ранее уже выходил в этом сезоне. Станислав Драгун получил отдых от Кирилла Альшевского, зато получил свой шанс Боян Дубайич, вышедший на позиции центрфорварда. Антона Сороки, кстати, не оказалось даже в заявке.

В составе "Немана" нас интересовали три фигуры и все они появились со стартовых минут. Гегам Кадимян, Владимир Коваль и Глеб Рассадкин в свое время оставили заметный след в чемпионате Украины. Стоит также отметить появление в старте защитника Евгения Лешко и хавбека Зорана Марушича.

Начал фаворит очень мощно и уже к десятой минуте создал первый опасный момент. Игорь Стасевич навесил с правого фланга, а Дубайич замыкал ударом головой. Мяч прошел рядом со стойкой. Правда уже в следующей атаке счет был открыт и снова с участием этой пары. Дубайич отдал на Стасевича, тот на замахе убрал двух защитников и покотил на свободного форварда, который расстрелял ворота с пары метров.

Дальше-больше, Павел Нехайчик смело пошел на трех соперников и заработал пенальти, а Игорь Стасевич безупречно его исполнил. По сути уже с этого момента можно было игру прекращать, так как подобный перевес в счете борисовцы на внутренней арене теряют очень редко. Тем не менее, уже к исходу трети игрового времени "Неман" размочил свой лицевой счет. Причем забил Гегам Кадимян, откликнувшийся на передачу Васильева от лицевой линии.

Буквально сразу же после гола имел момент Коваль, а затем мог снова забивать Кадимян. Гости почувствовали расслабленность соперника, который решил подтвердить старую истину, что быстро добытое преимущество в два мяча является самым опасным. До конца первого тайма БАТЭ уже слабо демонстрировал былую уверенность, вместо этого снова мог забивать Коваль. Но Щербицкий справился с его ударом, вытянувшись в струнку.

Во втором тайме БАТЭ смог успокоить игру, а если бы Дмитрий Бага забил с выхода один на один, мог и вовсе окончательно умиротворить соперника. Но что не смог сделать Бага, реализовал Нехайчик. На удар его вывел Игорь Стасевич, который таким образом записал в свой актив 1+2 по системе "гол+пас"!

После третьего гола хозяев соперник уже не смог поднять голову и матч спокойно пришел к закономерному исходу. Однако вторая половина первого тайма все же продемонстрировала, что старые проблемы БАТЭ никуда не делись, подопечные Альшевского все так же испытывают неудобства из-за провалов по ходу матча.

БАТЭ - Неман 3:1 (2:1)

Голы: Дубайич (12), Стасевич (17), Нехайчик (69) - Кадимян (31)

БАТЭ: Щербицкий - Филипович А., Волков, Филипович Я., Настич - Яблонский, Бага (Березкин 76) - Уиллумсон, Нехайчик, Стасевич (Мукам 80) - Дубайич (Скавыш 59).

Неман: Дудар - Васильев, Легчилин, Стойкович, Лешко (Слабашевич 82) - Якимов (Жуковский 78), Марушич (Мурачов 71) - Коваль, Забелин, Кадимян - Рассадкин.

Предупреждение: Дубайич (21) - Забелин (23), Коваль (62), Лешко (72)