Главный тренер солигорского "Шахтера" Юрий Вернидуб прокомментировал разгромную победу своей команды над "Ислочью" в матче 7-го тура чемпионата Беларуси.

— За десять дней играть три игры тяжеловато, я это понимал. Плюс, практически один и тот же состав это делал. Делал я это специально, чтобы ребята были более сыгранными. Плюс, проследите возраст команды на сегодняшний день. Понятно было, что "Ислочь" - очень хорошая команда. Могу в ее адрес сказать только слова похвалы, хоть они и проиграли 0:4, но команда в хороший футбол играет. Самое главное, что мы сегодня правильно сыграли, разобрали хорошо соперника, те атаки, которые проводили через фланги, у нас проходили здорово. Плюс, забили четыре мяча – респект ребятам. Они становятся мужиками.

— Скажите насколько серьезные травмы у Политевича и Лулаку?

— Политевичу только завтра будут делать МРТ. У него был серьезный отек, а при таких обстоятельствах смысла делать МРТ нет. Завтра уже узнаем. Лулаку завтра уже будет тренироваться.

— У Лисаковича пять мячей за три последних матча. Как вы нашли к нему подход? Все говорят о его непростом характере.

— Ничего особенного не делал… Слушать, что говорят о человеке можно, но лучше посмотреть своими глазами, общаться с ним побольше. Мы на правильном пути и я надеюсь, что мы с него не сойдем. Виталик – талантливый и классный футболист. То, что он это сейчас подтверждает на поле – респект ему. Не хочу много хвалить.

— Команда буквально несколько дней назад играла, но сегодня отлично была готова физически. В чем секрет?

— Если честно, то физически мы были сегодня не очень – "Ислочь" была посвежее. Но то, что мы выдержали этот темп и ритм – это супер. Думаю, это то, что мы заложили на двух сборах в Турции. А все остальное – значит мы на правильном пути и ту работу, которую мы предлагаем ребятам, мы ее правильно выполняем. А ребята слушают, делают свое дело, выходят и сражаются.