Чемпионат Беларуси. Ислочь обыгрывает Белшину

После этой победы "Ислочь" вышла на третье место в турнирной таблице - пятая победа и 15 очков в активе. "Белшина" же остается на дне турнирной таблицы, последняя команда чемпионата. Всего два очка у команды из Бобруйска, и печальные перспективы. А вот "Ислочь" в этом сезоне вполне способна побороться за медали.

Чемпионат Беларуси. Высшая лига. 8-й тур

Стадион: Минск

Ислочь - Белшина 2:1

Голы: Туранок 34 (а.г.), Янсане 52 - Папуш 85 (а.г.)

Ислочь: 1. Хаткевич, 4. Янушкевич, 8. Цвейба (Быченок 83), 17. Карпович, 22. Годфри, 26. Концевой, 52. Рыбак (Папуш 18), 91. Патоцкий, 10. Януш (Холодинский 73), 15. Комаровский, 99. Янсане.

Белшина: 24. Туранок, 4. Соланович, 12. Башилов, 23. Одеоибо, 32. Ясюкевич, 5. Кучинский, 8. Глебко, 10. Бордуков, 18. Салимов (Нечаев 46), 28. Нивалдо (Рекиш 46), 9. Ковель.

Предупреждения: Нивалдо 36, Глебко 80