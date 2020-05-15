БАТЭ - Слуцк. Анонс и прогноз на матч лидеров

Феерическая победа БАТЭ в родном городе над "Смолевичи" в прошлом туре (5:3) позволила команде вернуться на вершину турнирной таблицы за счет как раз поражения "Слуцка" от "Энергетика-БГУ". Теперь коллективы в очном соперничестве определят, кто из них достоин единолично стать первым. В случае ничьей подобные шансы возникнут у троицы преследователей - "Ислочи", "Торпедо-БелАЗ" либо того же "Энерегтика-БГУ".

Соперники по субботнему матчу отличаются тем, что много забивают сами, но и в "закрытый" футбол играть не умеют в принципе. Поэтому есть все предпосылки для яркого зрелища с большим количеством забитых голов.

Беларусь, Высшая лига, 9-й тур

Стадион: "Борисов-Арена" (Борисов)

Арбитр: Сергей Стецурин

БАТЄ 19:00 Слуцк

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Благодаря 13 очкам из 15 возможных в последних пяти турах БАТЭ первым из записных фаворитов сезона вернулся на вершину и теперь может диктовать свои условия конкурентам. Воспринимать в качестве такового скромный "Слуцк", пусть даже и демонстрирующий красивый футбол, пока очень сложно.

Героем БАТЭ неделю назад стал Неманья Милич, который выйдя на замену при счете 3:3 оформил дубль и добыл для борисовчан три очка. Также гол плюс две голевых в активе Игоря Стасевича. Именно эти два игрока были включены в сборную восьмого тура.

Травм и дисквалификаций у БАТЭ перед игрой со "Слуцком" нет.

Ориентировочный состав БАТЭ (4-1-4-1): Щербицкий - Бессмертный, Волков, Филипенко, Настич - Яблонский - Уиллумсон, Бага, Драгун, Стасевич - Скавыш.

Резвый старт подопечных Виталия Павлова помог им обрести уверенность в своих силах, а самому тренеру получить приз лучшему наставнику Высшей лиги за апрель-месяц. Однако сдержать Жосура Яхшибаева в домашнем поединке с "Энергетиком-БГУ" не удалось, что привело уже ко второму домашнему поражению в сезоне (1:2).

Тремя желтыми карточками был наказан в предыдущих матчах защитник Виталий Трубило, таким образом оказавшийся под угрозой дисквалификации. Если он получит "горчичник" и в Борисове, то встречу 10-го тура Трубило пропустит. В предстоящей же игре возможны резкие кадровые решения от тренерского состава, полагаем, что вернут свое место в основе Короев, Семенов и Сердюк.

Ориентировочный состав Слуцка (4-2-3): Панкратов - Чеботаев, Коанда, Образов, Трубило - Салу, Такулов, Семенов - Короев, Сердюк, Бала.

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Цифры и факты

В гостях "Слуцк" пока что очки не терял - три матча и три победы с общим счетом 7-4.

БАТЭ выиграл пять очных матчей кряду, пропустив за это время лишь один гол.

В родных стенах у БАТЭ шестиматчевая серия побед над этим соперником.

Игрок БАТЭ Игорь Стасевич с пятью результативными передачами единолично возглавляет таблицу ассистентов Высшей лиги.

Прогноз

Играть на рынках исходов в пользу фаворита, либо же по тоталам, где "рабочий" порог установлен на отметке ровно в три гола, не видим смысла. А вот попытаться предугадать минимум одну "пробоину" в далеко не безгрешной обороне борисовчан - дело очень даже благородное. "Слуцк" пока что лишь в одном поединке сезона покинул поле без забитых голов, да и Чеботаев в последних матчах раскрылся с самой лучшей стороны в качестве ассистента.

Ставка: "Слуцк" забьет за 1.83