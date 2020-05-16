Энергетик-БГУ - Динамо Брест. Смотреть видео трансляцию матча
Смотрите онлайн трансляцию матча 9-го тура чемпионата Беларуси
Чемпионат Беларуси. Высшая лига. 9-й тур
Стадион: Городской (Молодечно)
Энергетик БГУ - Динамо Брест
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