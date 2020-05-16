Энергетик-БГУ - Динамо Брест 2:1. Когда Милевский остается в запасе

Хозяева не просто удивили брестчан своей организованостью и концентрацией, но и заставили гостей слишком часто ошибаться. Иногда на ровном месте. "Динамо" не было похоже само на себя. Конечно, не хватало еще и украинцев - Милевского (видимо, ему дали передохнуть), а также Нойка, который перебрал карточек.

Милевский все же вышел на поле в результате замены, но к этому времени "Динамо" горело 0:2. Счет вполне мог стать и более крупным, пришлось рисковать гостям, идти вперед большими силами и "Энергетик" вполне мог воспользоваться свободными зонами. Если честно, более справедливо было бы 3:0, чем 2:1. Хотя на последней минуте Кисляк отыграл один мяч, сразу после этого точного удара арбитр дал свисток про конец поединка.

Теперь "Энергетик" делит первое место с "Торпедо", подтвердив свои амбиции на этот чемпионат. А вот "Динамо" Брест с такой игрой очень сложно будет попасть хотя бы в тройку лучших.

Чемпионат Беларуси. Высшая лига. 9-й тур

Стадион: Городской (Молодечно)

Энергетик БГУ - Динамо Брест 2:1

Голы: Бакич 41, Юдчиц 47 - Кисляк 90+4

Энергетик-БГУ: 1. Лесько, 4. Шкурдюк, 6. Сокол, 15. Свирепа, 2. Носко, 7. Яхшибоев, 10. Мавату, 11. Умаров (Совпель 68), 17. Бакич (Гирс 67), 22. Тве, 9. Юдчиц.

Динамо Брест: 35. Павлюченко, 2. Кики, 21. Веретило, 22. Павловец, 7. Быков, 9. Кривец (Милевский 62), 62. Гордейчук, 77. Юзепчук, 88. Савицкий, 15. Кисляк, 33. Садовский (Лаптев 63).

Предупреждения: Тве 19, Носко 24, Мавату 29 - Юзепчук 70