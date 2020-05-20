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Динамо Брест - БАТЭ: смотреть онлайн, видеотрансляция
В центральном поединке 10-го тура чемпионата Беларуси "Динамо" из Бреста примет борисовский БАТЭ.
Чемпион против вице-чемпиона в "репетиции" кубкового финала.
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