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Четвёртый гол в сезоне. Милевский снова забил. ВИДЕО
Артём Владимирович снова в огне
Украинский нападающий брестского "Динамо" отметился голом в календарном матче чемпионата Беларуси против "Городеи".
Форвард забил гол на 29 минуте с передачи Дениса Лаптева. К перерыву счёт во встрече 1:1.
Отметим, что "Динамо" Милевского после 13 туров беларусского чемпионата занимает лишь шестое место в таблице. Правда, отставание от лидера всего пять очков.
Добавим, что кроме Милевского в стартовом составе брестского коллектива на поле вышли два других украинца: Евгений Хачериди и Александр Нойок.
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