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Четвёртый гол в сезоне. Милевский снова забил. ВИДЕО

Беларусь
(1 голосов)

Артём Владимирович снова в огне

Четвёртый гол в сезоне. Милевский снова забил. ВИДЕО
UA-Футбол
Новина українською

Украинский нападающий брестского "Динамо" отметился голом в календарном матче чемпионата Беларуси против "Городеи".

Форвард забил гол на 29 минуте с передачи Дениса Лаптева. К перерыву счёт во встрече 1:1.

Отметим, что "Динамо" Милевского после 13 туров беларусского чемпионата занимает лишь шестое место в таблице. Правда, отставание от лидера всего пять очков.

Добавим, что кроме Милевского в стартовом составе брестского коллектива на поле вышли два других украинца: Евгений Хачериди и Александр Нойок.

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В статье: Артем Милевский Динамо (Брест)
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