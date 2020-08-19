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Полузащитник сборной Беларуси обратился к россиянам: Не надо нам помогать
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Полузащитник сборной Беларуси и клуба БАТЭ Станислав Драгун высказался по поводу политической ситуации в своей стране и призвал россиян не вмешиваться в процесс борьбы его сограждан за свои права и свободу.
В начале своего послания Драгун подчеркнул, что это сугубо его личная позиция, которая не имеет отношения к его клубу.
"Уже больше недели я очень плохо сплю! Плохо сплю, потому что мне очень больно и очень стыдно от того, что происходило на улицах нашей страны, когда задерживали ни в чем не виноватых людей! Плохо сплю от чувства беспомощности, которое разрывало меня изнутри, когда я услышал звуки пыток с Окрестина (место, где держат задержанных в Минске – примеч.)! Тот беспредел, который творился, не оставил равнодушным ни одного белоруса, но в тюрьмах ещё остаётся очень много невиновных ребят, я прошу, я умоляю вас, отпустите их или хотя бы допустите к ним медиков, чтобы они смогли спасти тех-кого ещё можно спасти!!!
Второе, что я хотел сказать: я прожил 5 лет в Российской Федерации, я играл в нескольких командах и облетел почти всю Россию от Сахалина до Калининграда, я встретил там много прекрасных людей, они стали мне настоящими друзьями и мы всегда приходили на помощь друг к другу, но сейчас я прошу вас - не надо нам помогать, просто поддержите нас в нашем праве самим выбирать свою судьбу!"" - написал Драгун в социальной сети Инстаграм.
В то же время он не стал отказываться от игры за сборную, как это сделал Илья Шукрин: "Я играю за сборную не для какого-то определённого человека, не для определенной организации, я играю за своих родителей, за своих любимых и родных, за своих друзей, за места в которых я вырос, за этот прекрасный Белорусский народ!!!".
Здравствуйте!я Стас Драгун игрок футбольного клуба БАТЭ Борисов и Национальной сборной по футболу!но то, что я сейчас скажу, сугубо моя гражданская позиция и к футбольному клубу БАТЭ она не имеет никакого отношения!а скажу я вот что:уже больше недели я очень плохо сплю!плохо сплю, потому что мне очень больно и очень стыдно от того, что происходило на улицах нашей страны, когда задерживали ни в чем не виноватых людей!плохо сплю от чувства беспомощности, которое разрывало меня изнутри, когда я услышал звуки пыток с окрестина!Тот беспредел, который творился, не оставил равнодушным ни одного белоруса, но в тюрьмах ещё остаётся очень много невиновных ребят, я прошу, я умоляю вас, отпустите их или хотя бы допустите к ним медиков чтобы они смогли спасти тех-кого ещё можно спасти!!!второе, что я хотел сказать:я прожил 5 лет в Российской Федерации, я играл в нескольких командах и облетел почти всю Россию от Сахалина до Калининграда, я встретил там много прекрасных людей, они стали мне настоящими друзьями и мы всегда приходили на помощь друг к другу, но сейчас я прошу вас, не надо нам помогать, просто поддержите нас в нашем праве самим выбирать свою судьбу!И я попрошу своих русских друзей и белорусов играющих в России сделать репост этого сообщения, чтобы мы были услышаны в Москве, Питере и даже в Хабаровске!и последнее.в предверии матчей сборной, меня все чаще просят поступить как поступил Илья Шкурин, который отказался от Игры за сборную!Илья безусловно талантливый футболист, который может сам делать свой выбор, но мой выбор другой!я играю за сборную не для какого-то определённого человека, не для определенной организации, я играю за своих родителей, за своих любимых и родных, за своих друзей, за места в которых я вырос, за этот прекрасный Белорусский народ!!!поэтому я играл за сборную, играю, и буду играть-потому что я горжусь быть Белорусом!!!
Добавим, что Станислав Драгун дважды становился чемпионом Беларуси в составе БАТЭ. За национальную сборную он сыграл 66 матчей, в которых забил 11 мячей.
Протесты в Беларуси начались после выборов президента, в который действующий глава Александр Лукашенко, по официальной версии, набрал почти 80% голосов. Однако с этим не согласились многие граждане стране, на прошлых выходных в митинге протестующих участвовали 200 тысяч человек. Работники многих предприятий объявили забастовку, требуя новых выборов.