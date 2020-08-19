Полузащитник сборной Беларуси обратился к россиянам: Не надо нам помогать

Полузащитник сборной Беларуси и клуба БАТЭ Станислав Драгун высказался по поводу политической ситуации в своей стране и призвал россиян не вмешиваться в процесс борьбы его сограждан за свои права и свободу.

В начале своего послания Драгун подчеркнул, что это сугубо его личная позиция, которая не имеет отношения к его клубу.

"Уже больше недели я очень плохо сплю! Плохо сплю, потому что мне очень больно и очень стыдно от того, что происходило на улицах нашей страны, когда задерживали ни в чем не виноватых людей! Плохо сплю от чувства беспомощности, которое разрывало меня изнутри, когда я услышал звуки пыток с Окрестина (место, где держат задержанных в Минске – примеч.)! Тот беспредел, который творился, не оставил равнодушным ни одного белоруса, но в тюрьмах ещё остаётся очень много невиновных ребят, я прошу, я умоляю вас, отпустите их или хотя бы допустите к ним медиков, чтобы они смогли спасти тех-кого ещё можно спасти!!!

Второе, что я хотел сказать: я прожил 5 лет в Российской Федерации, я играл в нескольких командах и облетел почти всю Россию от Сахалина до Калининграда, я встретил там много прекрасных людей, они стали мне настоящими друзьями и мы всегда приходили на помощь друг к другу, но сейчас я прошу вас - не надо нам помогать, просто поддержите нас в нашем праве самим выбирать свою судьбу!"" - написал Драгун в социальной сети Инстаграм.

В то же время он не стал отказываться от игры за сборную, как это сделал Илья Шукрин: "Я играю за сборную не для какого-то определённого человека, не для определенной организации, я играю за своих родителей, за своих любимых и родных, за своих друзей, за места в которых я вырос, за этот прекрасный Белорусский народ!!!".

Добавим, что Станислав Драгун дважды становился чемпионом Беларуси в составе БАТЭ. За национальную сборную он сыграл 66 матчей, в которых забил 11 мячей.

Протесты в Беларуси начались после выборов президента, в который действующий глава Александр Лукашенко, по официальной версии, набрал почти 80% голосов. Однако с этим не согласились многие граждане стране, на прошлых выходных в митинге протестующих участвовали 200 тысяч человек. Работники многих предприятий объявили забастовку, требуя новых выборов.