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Милевский: Я все понимаю и сильно не праздную. Мир Беларуси

Лига Чемпионов
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Артем следит за новостями

Милевский: Я все понимаю и сильно не праздную. Мир Беларуси
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Украинский нападающий брестского "Динамо" Артем Милевский поделился своими эмоциями после победы в матче 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2020/21 с "Астаной" (6:3). Форвард поделился в своем Instagram снимком с матча и подписал его следующим образом:

"С победой, Брест! С такой первой и такой необычной! Я все понимаю и сильно не праздную. Мир Беларуси".

Авторами забитых мячей в составе брестского "Динамо" стали Михаил Гордейчук, Кирилл Печенин, Павел Седько и Абдулайе Диалло – 35-летний Милевский записал в свой актив две результативные передачи. Напомним, после выборов президента Беларуси в стране продолжаются акции протеста и столкновения граждан с силовиками.

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В статье: Артем Милевский Лига чемпионов Астана Динамо (Брест) Лига Чемпионов УЕФА
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