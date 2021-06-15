Александр Нойок подписал контракт с Рухом (Брест)

Украинский хавбек Александр Нойок подписал контракт с "Рухом", пишет пресс-служба команды.

Украинский полузащитник проведет в брестском клубе вторую половину сезона 2021, так как дебютировать за "Рух" 29-летний футболист сможет лишь после открытия летнего трансферного окна – с 5 июля.

До этого он выступал за "Оренбург", в составе которого он провел 14 матчей и отдал одну голевую передачу в чемпионате ФНЛ (Россия, Д2).