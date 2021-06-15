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Александр Нойок подписал контракт с Рухом (Брест)

Беларусь
Обновлено
(1 голосов)

Он сможет играть лишь во второй части сезона

Александр Нойок подписал контракт с Рухом (Брест)

Новина українською

Украинский хавбек Александр Нойок подписал контракт с "Рухом", пишет пресс-служба команды.

Украинский полузащитник проведет в брестском клубе вторую половину сезона 2021, так как дебютировать за "Рух" 29-летний футболист сможет лишь после открытия летнего трансферного окна – с 5 июля.

До этого он выступал за "Оренбург", в составе которого он провел 14 матчей и отдал одну голевую передачу в чемпионате ФНЛ (Россия, Д2).

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В статье: Александр Нойок Рух (Брест)
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Комментарии (2)
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aleks68
15.06.2021 в 16:05
кому нужен этот кормилец?
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+2
0
Запорізьке Торпедо (zp)
15.06.2021 в 15:59
мышебратская цыганва продолжает гастроли
Ответить
+2
0


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