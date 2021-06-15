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Александр Нойок подписал контракт с Рухом (Брест)
Он сможет играть лишь во второй части сезона
Украинский хавбек Александр Нойок подписал контракт с "Рухом", пишет пресс-служба команды.
Украинский полузащитник проведет в брестском клубе вторую половину сезона 2021, так как дебютировать за "Рух" 29-летний футболист сможет лишь после открытия летнего трансферного окна – с 5 июля.
До этого он выступал за "Оренбург", в составе которого он провел 14 матчей и отдал одну голевую передачу в чемпионате ФНЛ (Россия, Д2).
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Комментарии (2)
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aleks68
15.06.2021 в 16:05
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Запорізьке Торпедо (zp)
15.06.2021 в 15:59
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