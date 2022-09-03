Один из лидеров Челси продлит контракт с клубом до 2028 года

Лондонский "Челси" близок к продлению контракта со своим полузащитником Мейсоном Маунтом. Об этом сообщает Николо Скира.

На данный момент его соглашение с клубом действует до 2024 года. Стороны работают над увеличением контракта еще на четыре года.

Отметим, что Маунт является воспитанником "Челси". На полноценных правах он выступал только в составе “аристократов”, дважды играя в арендах в “Витессе” и “Дерби”.

В этом сезоне на его счету 367 минут в составе лондонцев. Пока в его активе нет ни одного результативного действия.