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Один из лидеров Челси продлит контракт с клубом до 2028 года

Беларусь
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Стороны продвинулись в переговорах

Один из лидеров Челси продлит контракт с клубом до 2028 года

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Лондонский "Челси" близок к продлению контракта со своим полузащитником Мейсоном Маунтом. Об этом сообщает Николо Скира.

На данный момент его соглашение с клубом действует до 2024 года. Стороны работают над увеличением контракта еще на четыре года.

Отметим, что Маунт является воспитанником "Челси". На полноценных правах он выступал только в составе “аристократов”, дважды играя в арендах в “Витессе” и “Дерби”.

В этом сезоне на его счету 367 минут в составе лондонцев. Пока в его активе нет ни одного результативного действия.

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В статье: Челси (Лондон) Мейсон Маунт
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Источник:
Nicolo Schira

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