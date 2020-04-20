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Андерлехт расторгнет контракт с Насри? Француз игнорирует требования клуба по поводу карантина

Бельгия
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Жаль, что Самир не раскрыл свой талант на полную катушку…

Андерлехт расторгнет контракт с Насри? Француз игнорирует требования клуба по поводу карантина
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Бельгийский "Андерлехт" намерен разорвать трудовой договор с французским полузащитником команды Самиром Насри. Причина – несоблюдение указаний клуба во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Брюссельцы потребовали от игроков сообщать о своих передвижениях и тренировках, но 32-летний Насри самовольно отправился в Дубай, не поставив клуб в известность, как сообщает Daily Mail со ссылкой на Derniere Huere.

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Французский плеймейкер забил 1 гол в 7 матчах за "Андерлехт". Ранее Самир защищал цвета "Марселя", "Арсенала", "Манчестер Сити", "Севильи" и "Вест Хэма". Также он выступал за турецкий "Антальяспор".

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В статье: Самир Насри Андерлехт (Брюссель) коронавирус карантин
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