Андерлехт расторгнет контракт с Насри? Француз игнорирует требования клуба по поводу карантина

Бельгийский "Андерлехт" намерен разорвать трудовой договор с французским полузащитником команды Самиром Насри. Причина – несоблюдение указаний клуба во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Брюссельцы потребовали от игроков сообщать о своих передвижениях и тренировках, но 32-летний Насри самовольно отправился в Дубай, не поставив клуб в известность, как сообщает Daily Mail со ссылкой на Derniere Huere.

Французский плеймейкер забил 1 гол в 7 матчах за "Андерлехт". Ранее Самир защищал цвета "Марселя", "Арсенала", "Манчестер Сити", "Севильи" и "Вест Хэма". Также он выступал за турецкий "Антальяспор".